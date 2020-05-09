TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,

Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, anne sevgisinin tüm sevgilerin üzerinde yer aldığını vurgulayarak, anneliğin, fedakarlık ve karşılıksız sevginin en güzel örneği olduğunu söyledi.



Anneler Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımlayan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Hayatı güzelleştiren, anlamlı kılan en yüce duygu, şüphesiz sevgidir. Tüm insanoğlu aynı kanaatte birleşmiştir ki, sevgilerin de en üstün olanı anne sevgisidir. Onların yüreğindeki sevgi kadar, yeryüzünde daha saf ve güçlü bir şey yoktur. Kadınlarına ve annelerine gereken değeri vermeyen toplumların, medeniyet yarışında geri kalmaya mahküm olacakları su götürmez bir gerçektir. Aynı zamanda ekonomiye ve ticarete ellerini dokundurduklarında ne güzel bir bereketin ve başarının altına imza attıklarını da sayısız örnekle biliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, her şeyin en güzeline ve en iyisine layık olan, bizleri doğuran, büyüten bütün annelerimize, geleceğimizin inşasında en büyük paya sahip oldukları için teşekkür eder, saygı ve hürmetlerimi iletirim. Kaybettiklerimizin de mekanı cennet olsun. Anneler Günü'nüz kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA