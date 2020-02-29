TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutacağız. Her zaman olduğu gibi, bir ve bütünüz. Bizler de iş dünyası olarak, milletimizin, devletimizin ve ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız" dedi.



Kayseri Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu; TOBB yönetimi olarak hem yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirmek, hem de kuruldakilerle Kayseri'yi ve Kayseri'nin dinamiklerini tanıtmak için aylar öncesinden planlama yapıldığını ancak Perşembe gecesi İdlip'deki saldırı sonrası etkinlikleri iptal ettiklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu açıklamasında; "Vatanın huzuru ve güvenliğini müdafaa etmek için şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun, Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Ailelerine sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Evet, hepimizin yüreği yanıyor, içimizde fırtınalar kopuyor. Türk Milleti bu acı günü asla unutmayacak. Kahraman askerlerimiz, hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı. Zira karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Türk Ordusu, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri de bunun bedelini, fazlasıyla ödeyecek, hak ettikleri cezayı misliyle alacaktır ve almaya da başlamıştır. Şunu da herkes bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzu bahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de, birlik ve beraberlik içinde hareket edecek, sabır ve dayanışma göstereceğiz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutacağız. Her zaman olduğu gibi, bir ve bütünüz. Bizler de iş dünyası olarak, milletimizin, devletimizin ve ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Bu vatanı, canından çok seven kahraman askerlerimizle ve bu yüce milletin bir ferdi olmaktan da gurur duyuyoruz. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" ifadelerini kullandı.



Açıklamanın ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ve beraberindekiler, İdlip'deki saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün cenaze törenine katılmak üzere Develi ilçesine hareket etti. - KAYSERİ