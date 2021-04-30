TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, işçi ve işverenin bir bütünün ayrılmaz parçaları olduğunu belirterek "Arzu ettiğimiz refah seviyesine ancak girişimci, sanayici ve işçilerin ortak dayanışmasıyla ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, alın terinin kutsal ve değerli olduğunu vurguladı.

İşçi ve işverenin bir bütünün ayrılmaz parçaları olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Arzu ettiğimiz refah seviyesine ancak girişimci, sanayici ve işçilerin ortak dayanışması ile ulaşabiliriz. Birinci hedefimiz el ele vererek üretmek. Üretmeden paylaşmak mümkün değil. Rekabetin çok yoğun yaşandığı bir dünyadayız. Bu yeni dünya düzeninde de tek bir şeye ihtiyacımız var o da birbirimizi anlayarak ve severek çok çalışmak, üretmek. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk iş dünyası adına, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."