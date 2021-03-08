TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Kadına şiddetin hiçbir dinde, ırkta, görüşte ve dilde yeri yoktur" - Son Dakika

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Kadına şiddetin hiçbir dinde, ırkta, görüşte ve dilde yeri yoktur"

08.03.2021 17:01

- TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Kadına şiddetin hiçbir dinde, ırkta, görüşte ve dilde yeri yoktur" "2007'de 75 bin olan kadın girişimci sayımız şu an 140 bine yaklaşmış durumda" " Kadınların, iş dünyasından akademik camiaya, sosyal hayattan siyasete kadar, geniş bir yelpazede aktif rol...

- TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Kadına şiddetin hiçbir dinde, ırkta, görüşte ve dilde yeri yoktur"

"2007'de 75 bin olan kadın girişimci sayımız şu an 140 bine yaklaşmış durumda"

" Kadınların, iş dünyasından akademik camiaya, sosyal hayattan siyasete kadar, geniş bir yelpazede aktif rol alması gerektiğini, her fırsatta savunduk"

ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Kadına şiddetin hiçbir dinde, ırkta, görüşte ve dilde yeri yoktur. Kadına şiddetin her türlüsü reddediyor ve kınıyorum. Canilere, bu zalimliklerinin hesabının sonuna kadar sorulmasını ve en ağır şekilde cezalandırılmalarını bekliyorum" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanı sıra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulunun 81 ilden oda ve borsalarının kadın üyeleri katıldı.

"Kadınların, iş dünyasından akademik camiaya, sosyal hayattan siyasete kadar, geniş bir yelpazede aktif rol alması gerektiğini, her fırsatta savunduk"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak, kadın hayatın her yerinde olmak zorunda olduğuna dikkati çektiklerini belirterek, "Çalışkanlığın ve başarının cinsiyetinin olamayacağını söyledik. Ayrımcılığa ve kadınlara karşı ön yargılara karşı çıktık. Kadın girişimciliğin desteklenmesi gerektiğini güçlü bir sesle dile getirdik. Fırsat eşitliği istedik. Kadınların, iş dünyasından akademik camiaya, sosyal hayattan siyasete kadar, geniş bir yelpazede aktif rol alması gerektiğini, her fırsatta savunduk. Zira şunu biliyor ve görüyoruz ki, imkan verilirse, önlerine engel konmazsa, kadınların başaramayacağı hiçbir iş yoktur. İşte bu noktadan hareketle, TOBB öncülüğünde, ülkemizin "Kadın Girişimcilik" hikayesini 2005 yılında başlattık. 2007 yılında 81 ildeki teşkilatlanmamızı tamamladık. Böylece her ilde kadınların temsil edildiği kurullarımızı hayata geçirdik. Geçen zamanda, kadın girişimci kurullarımız müthiş işler başardılar, Oda-Borsa sistemimizin artık ayrılmaz bir parçası oldular" diye konuştu.

"2007'de 75 bin olan kadın girişimci sayımız şu an 140 bine yaklaşmış durumda"

Şu anda TOBB Kadın Girişimciler Kurulunun 7 bin üyesiyle dünyanın en geniş kadın ağlarından biri haline geldiğini aktaran Hisarcıklıoğlu, "81 ilde binlerce girişimcilik faaliyeti düzenliyorsunuz. Girişimci kurullarımız her ilde dayanışma faaliyetleri düzenliyorlar. Eğitim ve mentörlük hizmetleri veriyorlar, kadın girişimci sayısının ve istihdamının arttırılması için gece gündüz kurullarımız çalışmaktadır. Başarılı kadın girişimcileri rol model olarak öne çıkmaktadırlar. Genç kızlarımıza örnek oluyor, onların da iş dünyası atılmalarını sağlıyorlar. 2007'de 75 bin olan kadın girişimci sayımız şu an 140 bine yaklaşmış durumda. Son 12 senede, ülkemizde kadın girişimci sayımız ikiye katlanmışsa, bunda, sizin çok büyük öneminiz var. TOBB olarak kadın girişimcilerimize her türlü alanda destek sağladık. Sağlamaya da devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Suçsuz, günahsız ve masum kadınlara yönelmiş hunhar saldırıların, herkesi derinden yaraladığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Her 3 kadından biri hayatlarında fiziksel şiddete maruz kalıyor. 2020 yılında 300 kadın öldürüldü, 171 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Bu konuda farkındalığın, tedbirlerin ve cezaların muhakkak artması gerekiyor. Kadına şiddetin hiçbir dinde, ırkta, görüşte ve dilde yeri yoktur. Kadına şiddetin her türlüsü reddediyor ve kınıyorum. Canilere, bu zalimliklerinin hesabının sonuna kadar sorulmasını ve en ağır şekilde cezalandırılmalarını bekliyorum. Hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım kadınlar ve erkekler eşit ortaklardır. Kadınlar varsa gelecek vardır. Kadın varsa yarın vardır. Kadın varsa hayat vardır.Kadınlar gününün sadece bir günden ibaret olmadığı ve hayatın yarısının kadın olduğuna inanarak, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Kadına şiddetin hiçbir dinde, ırkta, görüşte ve dilde yeri yoktur
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Kadına şiddetin hiçbir dinde, ırkta, görüşte ve dilde yeri yoktur
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Kadına şiddetin hiçbir dinde, ırkta, görüşte ve dilde yeri yoktur
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Kadına şiddetin hiçbir dinde, ırkta, görüşte ve dilde yeri yoktur

Ruhsar Pekcan, Kadınlar Günü, Türkiye, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 'Kadına şiddetin hiçbir dinde, ırkta, görüşte ve dilde yeri yoktur' - Son Dakika


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