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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Kalbimiz ve dualarımız Mehmetçiklerimizle"

1 saat önce

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Rabbim, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan şanlı ordumuzun mensubu tüm Mehmetçiklerimizi korusun ve muzaffer eylesin" dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Rabbim, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan şanlı ordumuzun mensubu tüm Mehmetçiklerimizi korusun ve muzaffer eylesin" dedi.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı. Hisarcıklıoğlu, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Rabbim, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan şanlı ordumuzun mensubu tüm Mehmetçiklerimizi korusun ve muzaffer eylesin. Kalbimiz ve dualarımız Mehmetçiklerimizle. Sefer bizden, zafer Allah'tan" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:34 Kaynak: İHA
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