TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Kapitalizmin kendini gözden geçirmesi lazım" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 'Kapitalizmin kendini gözden geçirmesi lazım' - Son Dakika Ekonomi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Kapitalizmin kendini gözden geçirmesi lazım"

6 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Kapitalizmin kendini sorgulaması, yeniden yazılması lazım. Yüzde 1'in mutluluğu, yüzde 99'unun mutsuzluğu üzerine kesinlikle oturamaz. Daha adil sistemi bir sisteme ihtiyacı var dünyanın.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Kapitalizmin kendini sorgulaması, yeniden yazılması lazım. Yüzde 1'in mutluluğu, yüzde 99'unun mutsuzluğu üzerine kesinlikle oturamaz. Daha adil sistemi bir sisteme ihtiyacı var dünyanın. Kapitalizmin kendini gözden geçirmesi lazım" dedi.


TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) tarafından İzmir'de bir otelde düzenlenen 77. Ege Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ilk defa ekonomik politikalar üzerinde bir kuruluşun da emeği olduğunu söyleyerek, "Bu anlamda Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) halen tek başına. Türkiye'nin en büyük ihtiyacı bu. Bugün Washington'da en az bin 200 tane düşünce kuruluşu var" diye konuştu. Markalaşmanın önemine vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, "Şehirlerde de markalaşma önemli ancak ülkenin marka olması lazım. Ülke marka olduğu zaman her yaptığını hizmetin değeri artıyor" şeklinde konuştu. Girişimciliğin önemini aktaran Hisarcıklıoğlu, bir ülkede ne kadar girişimci varsa ülkenin o kadar zengin olduğunu dile getirerek, " Japonya'nın yüzde 5'i girişimci. Türkiye'nin yüzde ise yüzde 2. Gidecek çok yolumuz var. Ne kadar çok girişimciyi artırırsak o kadar az işsizlik demek. Her bir girişimci 10 kişi istihdam ediyor" diye konuştu.


Dünyanın birbirine yaklaşık 270 milyar dolar borcu olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: "Dünya için ikinci büyük mesele gelir eşitsizliği. En üst serveti olanların, ki bunlar yüzde 1'i oluşturuyor, serveti artıyor. Dünya nüfusunun yüzde 99'u ise aşağı doğru gidiyor. Dünyanın geleceği açısından büyük risk. Popülizm, ırkçılık, ufak meselelerin öne çıkmasının altında bunlar var. Yüzde 1 çok memnun. Yüzde 99 gittikçe fakirleşiyor. Kapitalizmin kendini sorgulaması, yeniden yazılması lazım. Yüzde 1'in mutluluğu, yüzde 99'unun mutsuzluğu üzerine kesinlikle oturamaz. Daha adil sistemi bir sisteme ihtiyacı var dünyanın. Kapitalizmin kendini gözden geçirmesi lazım."


"Yüksek katma değerli mal ve hizmet ihracatına dayalı bir ekonomik modele ihtiyaç vardır"


İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise Türkiye'nin genç nüfusunun yıllardır dikkati çeken bir potansiyel olduğunu söyleyerek, Ege'nin de sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı etkileyecek bir gücünün olduğunu dile getirdi.


EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan da Türkiye'nin 2018'de yaşadığı kur kırılmalarının ve kurdaki ani artışların ardından 2019'da yerini dengeleme sürecine bıraktığını belirtti. Sürdürülebilir büyüme ve ekonomik kalkınmanın sağlanması, faiz indirimlerinin yanı sıra üretime ve ihracata dayalı ekonomiye geçilebilmesi için yapısal ve ekonomik reformların üzerinde durulması gerektiğine işaret eden Aslan, şunları kaydetti: "Kalkınma odaklı ve refahın toplumun geneline yayılmasını sağlayacak büyümenin sağlanması ve hem sosyal hem de ekonomik olarak en önemli sorunlarımızdan biri olan yüksek işsizlik oranının düşürülmesi için üretim yatırımlarının artışı sağlamalı, özellikle de katma değeri yüksek mal ve hizmet yatırımlarına yönelmek gereklidir. Tüketime dayalı değil, teknoloji ve dijital dönüşüme dayanan, marka değeri olan, yüksek katma değerli mal ve hizmet ihracatına dayalı bir ekonomik modele ihtiyaç vardır." - İZMİR

Türkiye, İzmir, Genç, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:38 Kaynak: İHA
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