Hisarcıklıoğlu: "Adalet ve güven duygusu bir ülkede ne kadar güçlüyse o ülkenin ekonomisi de güçlü oluyor" - Son Dakika

Hisarcıklıoğlu: "Adalet ve güven duygusu bir ülkede ne kadar güçlüyse o ülkenin ekonomisi de güçlü oluyor"

23.10.2020 20:17

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi ile işçi ile işverenin yüzde 70 oranında anlaştığını bildirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi ile işçi ile işverenin yüzde 70 oranında anlaştığını bildirdi.

Kayseri Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (KATOTAM) ile eski başkanların isimlerinin verildiği salonların açılışı gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki programda, son günlerde yakın dostlarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle toprağa verdiklerini söyledi.

Eski KTO başkanlarından Hasan Ali Kilci ve Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu'na Allah'tan rahmet dileyen Özhaseki, dünyada iyi işler yapabilmenin ve insanların duasını alabilmenin önemli olduğunu vurguladı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise KTO tarafından güzel projelere imza atıldığını, Tahkim ve Arabuluculuk Merkezinin de bunlardan biri olduğunu belirtti.

Arabuluculuğun Türk kültürünün geçmişinde olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

"Ahilikte var olan bu durumu biz unuttuk ve yabancılardan keşfettik. İki tüccar batıda anlaşamazsa arabuluculuk ve tahkim ile çözüyordu. Biz mahkemeler yoluyla çözüyorduk. Sağ olsun Adalet Bakanı Abdulhamit Gül devrim niteliğinde işe imza attı. Bizim kültürümüzde atalarımızın dünyaya bunu rol model ettiğini Bakanımıza anlattım. 'Şimdi batıdan alıyoruz.' dedik. Sıkıntıları anlattık. Allah razı olsun, devrim niteliğinde bir işe imza attı. İşçi benden alacaklıysa benden parasını 4 yıl sonra alabiliyordu. Şimdi yüzde 70 oranında anlaşıyoruz. Mahkemelerin yoğunluğu bitti. Yüzde 30'u ancak iş mahkemesine gidiyor. Anlaşamayınca üç ayda bu iş bitiyor. Arabuluculukta anlaşamayınca da basit ve hızlı üç ayda dava sonuçlanıyor. Borçlu alacaklı anlaşamayınca, KATOTAM tarafsız kişi atıyor, üç ay içinde bu iş bitiyor. Alacaklıysan borçluysan hak yerini buluyor. Aslında adalet ve güven duygusu bir ülkede ne kadar güçlüyse o ülkenin ekonomisi de güçlü oluyor."

"Hukuk sistemi hem devletin hem de ekonominin temel direği" diyen Hisarcıklıoğlu, adalet terazisinin dengesini korumanın önemli olduğunu ifade etti.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Türk hukuk sistemine yedi yıl önce giren "Arabuluculuk" müessesesinin dünyada 150'den fazla ülkede uygulandığını hatırlatarak üyelerin yaşadığı itilafların kısa sürede çözüleceğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından salonların açılışı gerçekleştirildi.

Programa Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mustafa Elitaş ile Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve çok sayıda davetli katıldı.

Hisarcıklıoğlu: Adalet ve güven duygusu bir ülkede ne kadar güçlüyse o ülkenin ekonomisi de güçlü oluyor
Hisarcıklıoğlu: Adalet ve güven duygusu bir ülkede ne kadar güçlüyse o ülkenin ekonomisi de güçlü oluyor
Hisarcıklıoğlu: Adalet ve güven duygusu bir ülkede ne kadar güçlüyse o ülkenin ekonomisi de güçlü oluyor
Hisarcıklıoğlu: Adalet ve güven duygusu bir ülkede ne kadar güçlüyse o ülkenin ekonomisi de güçlü oluyor

AK Parti, Türkiye, Kayseri, İşçi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hisarcıklıoğlu: 'Adalet ve güven duygusu bir ülkede ne kadar güçlüyse o ülkenin ekonomisi de güçlü oluyor' - Son Dakika Ekonomi

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