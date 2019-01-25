Son Dakika Haberleri: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Kırgızistan'da

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Kırgızistan'da

2 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bilgi ve becerilerini Kırgızistan ile paylaşmaya hazır olduklarını belirterek, "Türkiye ve Kırgızistan ilişkilerinin yakın zamanda çok büyük bir ivme katedeceğini hep beraber göreceğiz.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Kırgızistan'da, System.String[]
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bilgi ve becerilerini Kırgızistan ile paylaşmaya hazır olduklarını belirterek, "Türkiye ve Kırgızistan ilişkilerinin yakın zamanda çok büyük bir ivme katedeceğini hep beraber göreceğiz." dedi.

Kırgızistan'da temaslarda bulunan Hisarcıklıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Bişkek'te Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile görüştüğünü belirterek, TOBB olarak bilgi ve becerilerini Kırgızistan ile paylaşmaya hazır olduklarını ilettiğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen sene yaptığı ziyaretin ardından uzun süre durağan olan Türkiye-Kırgızistan ilişkilerinin büyük ivme kazandığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "İnşallah, Türkiye ve Kırgızistan ilişkilerinin yakın zamanda çok büyük bir ivme katedeceğini hep beraber göreceğiz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, görüşmesinin çok verimli geçtiğini vurgulayarak, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda her şeye açık olduklarını kaydetti.

İkili ilişkilerden umutlu olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "İki ülke siyasi ilişkileri en üst noktada. İki ülke cumhurbaşkanı arasındaki diyalog da en üst seviyede. Bu iş dünyası açısından büyük bir avantaj. Siyasetçiler arasındaki ilişkiler çok iyi ise otomatik olarak iş dünyaları da bundan faydalanıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu açılımlarından zaten Türk iş dünyası çok istifade ediyor." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:24 Kaynak: AA

Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Kırgızistan, Ekonomi
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