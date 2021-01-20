TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "KOBİ'lerimizi yeni teknolojiler üretmede yalnız bırakmayacağız" - Son Dakika

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "KOBİ'lerimizi yeni teknolojiler üretmede yalnız bırakmayacağız"

20.01.2021 15:51
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "KOBİ'lerimizi yeni teknolojiler üretme sırasında yalnız bırakmayacağız, devletimizin tüm imkanlarından faydalanmak üzere onları yönlendireceğiz.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "KOBİ'lerimizi yeni teknolojiler üretme sırasında yalnız bırakmayacağız, devletimizin tüm imkanlarından faydalanmak üzere onları yönlendireceğiz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB ve Vodafone'un iş birliğinde çevrim içi düzenlenen "Teknolojide Yerli Üretim ve KOBİ'lerin Gücü" toplantısına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Hisarcıklıoğlu, telekom sektöründe yerli ürün kullanımını artırmak Vodafone Türkiye'nin tedarik zincirine katılabilecek KOBİ'lerle etkin iletişim ve iş birliğinde bulunmak için bir araya gelindiğine dikkati çekti.

Hisarcıklıoğlu, söz konusu toplantıyla 5G ekosisteminin oluşmasına ve bu teknolojilerin yerlileşmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Organizasyon kapsamında açılacak sanal toplantı odalarında, KOBİ'lerin Vodafone'un ilgili tedarikçi uzmanlarıyla çevrimi içi görüşmeler gerçekleştireceklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Böylece KOBİ'lerimizin Vodafone'a tedarikçi olmalarının yolunu açacağız. Olamıyorlarsa onların tedarikçi olmaları için hazırlık yapmalarını sağlayacağız. Bu hazırlık aşamasında da Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın liderliğinde, KOSGEB desteklerinden faydalanmaları için çalışacağız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın, yerli ve milli üretime yönelik çalışmalarından da yararlanacağız. Özet olarak KOBİ'lerimizi yeni teknolojiler üretme sırasında yalnız bırakmayacağız, devletimizin tüm imkanlarından faydalanmak üzere onları yönlendireceğiz."

"Ar-Ge destekleri konusunda birçok bilgilendirme webinarı düzenledik"

Hisarcıklıoğlu, tedarikçi olmak isteyen KOBİ'lere bazı tavsiyelerde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Geliştirdiğiniz teknolojiyi Vodafone'un talep ettiği standartlara getirmek için devletimizin Ar-Ge desteklerinden faydalanınız. Ar-Ge destekleri konusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başlangıcından bu yana birçok bilgilendirme webinarı düzenledik. Bunları YouTube kanalımızdan izleyerek bu desteklerden nasıl faydalanacağınızı öğrenebilirsiniz.

Ar-Ge konusunda sadece devlet destekleri değil, aynı zaman da 'Ufuk Avrupa' ve 'Ufuk2020' gibi AB destekleri mevcut. Teknolojilerinizi geliştirirken bu mekanizmaları da göz önünde bulundurun. Yıl sonunda yapacağımız etkinlikte de Vodafone'un bu toplantıya katılan KOBİ'lerimizden sağlayacağı tedarikin güzel sonuçlarını görmüş olacağız."

"2020'de 15 binden fazla yerli malı belgesi verdik"

Hisarcıklıoğlu, TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki kapasite raporu sayısının 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 5 artışla 79 bini geçtiğini söyledi.

Yüksek teknolojili ürünlerdeki kapasite raporu sayısında yüzde 10, orta/yüksek teknolojideki kapasite raporu sayısında yüzde 9 artış olduğu bilgisini paylaşan Hisarcıklıoğlu, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleriyle 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 7 artışla 15 binden fazla yerli malı belgesi verdik. Buradaki ürünlerin teknoloji düzeylerine baktığımızda, yüksek teknolojili ürünlerdeki yerli malı belgesi sayısı geçen yıla göre yüzde 18, orta/yüksek teknolojideki belge sayısı ise yüzde 12 arttı. Özellikle yüksek teknolojili ürünlerdeki bu gelişmeden de ziyadesiyle mutluluk duyduk." diye konuştu.

Tedarikçi geliştirme hususunda birçok kuruluşla iş birliği yaptıklarına işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımız arasında Vodafone gibi büyük işletmelerin yanı sıra Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) ile ülkemizin önemli projelerinden Akkuyu Nükleer Güç Santrali gibi kuruluşlar da yer alıyor. Burada özellikle KOBİ'lerimizin dikkatini çekmek istediğimiz bir nokta var. Burada birlikte çalıştığımız firmalar, TOBB Sanayi Veri Tabanı'nda yer alan kapasite raporuna ve yerli malı belgesine sahip olanlar. Dolayısıyla bu çalışmalarda yer almak istiyorsanız, sanayi kapasite raporu almanızı ve geliştirdiğiniz teknolojilere ilişkin olarak yerli malı belgenizi almanızı tavsiye ediyorum. Böylelikle sizinle iletişim kurmamız ve bu çalışmalara dahil etmemiz daha kolay olacaktır."

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Araştırma Geliştirme, Vodafone, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 'KOBİ'lerimizi yeni teknolojiler üretmede yalnız bırakmayacağız' - Son Dakika Ekonomi


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