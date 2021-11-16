2020 yılı Türkiye Madencilik Sektörü Gelişim Raporu tanıtıldı - Son Dakika

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Madencilik Sektörü Gelişim Raporu'nun altın, bakır, kömür, mermer ve krom başta olmak üzere, yer altı kaynaklarına ilişkin kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlarken sektöre yönelik politika ve stratejilerin oluşturulmasına da katkı sağlayacağını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile TOBB Türkiye Madencilik Meclisi tarafından hazırlanan 2020 yılına ilişkin "Türkiye Madencilik Sektörü Gelişim Raporu"nun tanıtım toplantısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte, özellikle ham madde fiyatlarında anormal artışlar yaşandığına işaret ederek, "Bu durum dışa bağımlı ülkeleri oldukça zorladı. Bu süreci en az hasarla atlatanlarsa ham madde arz güvenliğini başarıyla yönetebilen ülkeler oldu." dedi.

Salgının üç sektörün önemini de ortaya koyduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, bunların gıda güvenliği için tarım, hastalıklardan korunmak için sağlık ve sanayinin ihtiyaç duyduğu ham madde güvenliği için madencilik olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB çatısı altında çalışmalarını sürdüren Türkiye Madencilik Meclisinin, Bakanlık ile çok yakın çalışarak, birçok yasal ve idari düzenlemenin yapılmasına katkı verdiğine dikkati çekerek, "Meclisimiz, madencilikle ilgili kamu politikalarının oluşturulmasını sağladı. Bu süreçte sektörümüz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'mız ile iki kez bir araya geldi, önerileri ilk elden iletti. Alınan tedbirler sayesinde, madencilik sektörü kısmen de olsa rahat bir nefes aldı." diye konuştu.

Dünyanın dijital bir dönüşüm içinde olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, bu dönüşümün, sanayi başta olmak üzere tüm sektörleri yakından ilgilendirdiğini ve madencilik sektörünün de bundan en fazla etkilenecek, üretim zincirinde köklü değişikliklerin yaşanacağı sektörlerin başında geldiğini anlattı.

"Raporda, madencilik sektörünün hukuki, ekonomik, sosyal ve çevresel gelişimi ele alındı"

Hisarcıklıoğlu, gittikçe yaygınlaşan otonom sistemlerin ve insansız madencilik faaliyetlerinin sektörün verimliliğini önemli ölçüde artıracağını belirterek, dizel araçların yerini alacak elektrikli iş makinelerinin sektörün karbon ayak izini düşüreceğini, çevreye uyumunu kolaylaştıracağını dile getirdi.

Sektörün gelecek dönemde odaklanacağı en önemli konu başlığının iklim değişikliğiyle mücadele olacağını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta Glasgow'da düzenlenen İklim Değişikliği Konferansı'nda neredeyse tüm ülkelerin ana gündem maddesi enerji politikalarıydı. Türkiye olarak, ihraç pazarlarımızda yaşanan bu köklü değişim sürecinin dışında kalamayız. Diğer yandan, enerji arz güvenliğinin hiç olmadığı kadar kıymetli olduğu bu süreçte, sektörün, kömür gibi yerli kaynaklarımızı da uygun şekilde değerlendirebilmesine imkan tanımalıyız. Madencilik sektörü çevreye rağmen değil, küresel çevre politikalarına uyum sağlayarak sağlıklı bir şekilde büyümeli. Bugün tarımda, binalarda, yapı kimyasallarında, araçlarda, kağıtta, plastikte, enerjide ve yüksek teknoloji ürünlerinde maden ürünleri bulunuyor."

Türkiye Madencilik Sektörü Gelişim Raporu'nun madencilik sektörünün geleceğine ışık tutacağına işaret eden Hisarcıklıoğlu, raporda bir yandan madencilik sektörünün güncel durumu ele alınırken diğer yandan sektörün geleceğine yönelik projeksiyonların ortaya konulduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, raporun 9 bölümden oluştuğu bilgisini vererek, şu değerlendirmede bulundu:

"Raporda, madencilik sektörünün hukuki, ekonomik, sosyal ve çevresel gelişimi ele alındı, sektörün zayıf ve güçlü yanları irdelendi. Türkiye Madencilik Sektörü Gelişim Raporu altın, bakır, kömür, mermer ve krom başta olmak üzere yer altı kaynaklarımız hakkında kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlarken sektöre yönelik politika ve stratejilerin oluşturulmasına katkı sağlayacak. Kısacası madencilik sektörünün geleceğine ışık tutacak, katkı sağlayacak içeriğe sahip."