TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Manisa'da iş dünyasıyla buluşacak - Son Dakika
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Manisa'da iş dünyasıyla buluşacak

6 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu 4 Şubat Salı günü Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ile Manisa Ticaret Borsası'nın davetlisi olarak Manisa'ya geliyor.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Manisa'da iş dünyasıyla buluşacak, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu 4 Şubat Salı günü Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ile Manisa Ticaret Borsası'nın davetlisi olarak Manisa'ya geliyor.


TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Manisa iş dünyası ile bir araya geliyor. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ile Manisa Ticaret Borsası'nın davetlisi olarak 4 Şubat Salı günü Manisa'ya gelecek olan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Manisa programı kapsamında Akhisar ve Manisa'da ziyaretler gerçekleştirecek. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ziyaretlerinin ardından ise saat 17.30'da düzenlenecek olan "Manisa İş Dünyası Müşterek İstişare" toplantısına katılacak.


Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu Manisa'da ağırlamaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyduklarını belirterek, "Birlik Başkanımız 4 Şubat Salı günü Manisa iş dünyası ile bir araya gelecek. Holiday Inn Express Otel'de saat 17.30'da gerçekleştireceğimiz istişare toplantısında Birlik Başkanımızın Dünya ve Türkiye ekonomisi hakkında görüşlerini dinleyeceğiz. Bizlerde, kendisine şehrimizin son ekonomik ve sosyal verileri hakkında bilgilendirmede bulunacağız. Manisa iş dünyasının temsilcilerini bu önemli toplantıya davet ediyoruz" dedi. - MANİSA

Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:24 Kaynak: İHA
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