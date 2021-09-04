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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Manisa'da iş adamları ile buluştu - Son Dakika

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Manisa'da iş adamları ile buluştu

04.09.2021 20:07
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Manisa'da iş adamları ile buluştu, System.String[]

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Manisa iş dünyası ile bir araya geldi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Manisa iş dünyası ile bir araya geldi. Programda Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, iş hayatında yaşanan sorunları Başkan Hisarcıklıoğlu'na iletti.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası başta olmak üzere Türkiye'de faaliyetlerini sürdüren 365 oda ve borsanın çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya geldi. Bu kapsamda Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'na da geniş bir bölüm ayıran Başkan Hisarcıklıoğlu, meclis üyeleri, komite başkanları, genç ve kadın girişimciler kurulu üyeleriyle oda hizmet binasında gerçekleşen toplantısında bir araya geldi.

Manisa il ve ilçe oda ve borsa yönetim kurulu ve meclis başkanlarının da bulunduğu toplantının açılışında konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Yakın zamanda yaşanan orman yangınları ve afetler nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yararlılarımıza acil şifalar dilerim. Afetler dolaysıyla cansiperane mücadele eden tüm kurum kuruluşlarımıza, yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Bu afetler vesilesiyle çok hızlı harekete geçerek, yardım kampanyası başlatan başta Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na, destek olan oda ve borsalarımıza çok teşekkür ediyorum. Hepimiz camiamızla bir kez daha gurur duyduk" dedi.

Başkan Yılmaz, "Bilindiği gibi Manisa önemli bir sanayi ve tarım merkezi. İlimiz açısından dış ticaret verilerini incelediğimizde, ihracat tutarının artmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Türkiye'de sekizinci sırada olan Manisa, Haziran ayı itibariyle Sakarya'nın önüne geçerek yedinci sıraya yükselmiştir. İhracatımız 2021 yılı haziran ayında, 2020 yılının aynı ayına göre, yaklaşık yüzde 48 artarak 477 milyon dolar seviyesine yükselmiştir. Geçen yıl 4 milyar dolar üzerinde geçekleşen ihracatımız bu yıl daha üst seviyelere çıkacak. İhracatımız son 7 ayda yaşanan ortalama artış hızı dikkate alınırsa, tahminen yüzde 50 artarak 6 milyar dolar seviyesine ulaşırsa sürpriz olmaz. Bu başarıya imza atan tüm firmalarımızı canı gönülden kutluyoruz" dedi.

Son olarak Saruhanlı bölgesinde kurulacak olan OSB hakkında katılanlara bilgi veren Başkan Yılmaz, "Manisa Ticaret ve Sanayi Odası gerek ilimizin diğer oda ve borsaları ile gerekse dış paydaşlarımızla uyumlu bir şekilde çalışmalarını sürdürmekte. Üniversite-sanayi iş birliğinde özellikle Teknokent özelinde, birçok ilimize örnek olabilecek çalışmalara imza atmaktayız. Şehrimize nefes aldıracak yeni projeler üretmekteyiz. Bu anlamda ilgili paydaşlarımız ile birlikte odamızın öncülüğünde yürütülen karma OSB çalışmamız, şehrimizin vizyonuna ve geleceğine dair büyük umutlar veriyor. Saruhanlı OSB'nin Avrupa Yeşil Mutabakatını öngören bir şekilde, yeşil OSB olarak tasarlanmasını da oldukça önemli bulduğumuzu belirtmek isterim. Sözlerime burada son verirken, sizleri bir kez daha saygılarımla selamlıyor, hayırlı günler diliyorum" diye konuştu.

Toplantıda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, tüm vaktini kendilerini dinlemek için ayıracağını ifade ederek, "Bugün burada olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum. Manisa tarım ve sanayide ülkemizin öncü şehirleri arasında yer alıyor. Biz TOBB olarak desteğimize ihtiyaç duyduğunuz her çalışmada yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, sizden aldığım her türlü talep ve öneriyi ilgili bakanlıklara iletmek üzere aranızdayım. Benim asli görevim bu. Tüm talep ve önerilerinizin takipçisi olacağım" dedi.

Konuşmalarından ardından katılımcılardan gelen tüm sorulara cevap veren ve yaşanılan sorunlarla ilgili çözüm önerileri üreten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Üyelerimizin sıkıntılarını takip etmeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonunda katılımcılar ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu hatıra fotoğrafı çektirdi.

(İHA)

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Manisa'da iş adamları ile buluştu
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Manisa'da iş adamları ile buluştu
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Manisa'da iş adamları ile buluştu

Türkiye, Manisa, dolar, OSB, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Manisa'da iş adamları ile buluştu - Son Dakika


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