TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Merkez Bankası'nın faizdeki cesur adımları iş dünyasına moral veriyor"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını indirmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Hisarcıklıoğlu yaptığı açıklamada, "Merkez Bankası'nın cesur bir şekilde faiz indirimlerini sürdürmesi, iş dünyasına moral veriyor. Enflasyon görünümündeki iyileşme, cari dengenin düzelmesi ve küresel çapta parasal genişleme sinyalleri de Merkez Bankasının elini güçlendiriyor. Son dönemde faiz indirimlerinin de etkisiyle yurt içi iktisadi faaliyette ılımlı bir toparlanma görülüyor. Ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceğini umuyoruz. Ama bu süreci güçlendirecek adımlara ihtiyaç var. Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı bankaların fonlama maliyetini ve mevduat faizlerini düşürecek. Dolayısıyla şimdi sıra bankalarda. Ellerini taşın altına koysunlar ve bu indirimi kredi faizlerine bir an önce yansıtsınlar. Faiz oranlarında son dönemdeki gerileme hala kredi faizlerine yeterince yansımadı. Bu da firmalarımızın üretim, istihdam ve yatırım kararlarına yansıyor. Artık ekonominin büyümesine bir destek de bankalardan gelmeli. Bankalar kredi faizlerini indirsin ki, yatırım iştahı artsın" dedi. - ANKARA