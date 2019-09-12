Son Dakika Haberleri: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Merkez Bankası'nın faizdeki cesur adımları iş dünyasına moral veriyor"
Son Dakika Ekonomi Haber

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Merkez Bankası'nın faizdeki cesur adımları iş dünyasına moral veriyor"

55 dakika önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını indirmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını indirmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


Hisarcıklıoğlu yaptığı açıklamada, "Merkez Bankası'nın cesur bir şekilde faiz indirimlerini sürdürmesi, iş dünyasına moral veriyor. Enflasyon görünümündeki iyileşme, cari dengenin düzelmesi ve küresel çapta parasal genişleme sinyalleri de Merkez Bankasının elini güçlendiriyor. Son dönemde faiz indirimlerinin de etkisiyle yurt içi iktisadi faaliyette ılımlı bir toparlanma görülüyor. Ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceğini umuyoruz. Ama bu süreci güçlendirecek adımlara ihtiyaç var. Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı bankaların fonlama maliyetini ve mevduat faizlerini düşürecek. Dolayısıyla şimdi sıra bankalarda. Ellerini taşın altına koysunlar ve bu indirimi kredi faizlerine bir an önce yansıtsınlar. Faiz oranlarında son dönemdeki gerileme hala kredi faizlerine yeterince yansımadı. Bu da firmalarımızın üretim, istihdam ve yatırım kararlarına yansıyor. Artık ekonominin büyümesine bir destek de bankalardan gelmeli. Bankalar kredi faizlerini indirsin ki, yatırım iştahı artsın" dedi. - ANKARA

Merkez Bankası, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankası'nın iki ayda 750 baz puanlık faiz indirimine gitmesi ne anlama geliyor?
Avrupa Merkez Bankası mevduat faizini düşürdü, varlık alım programını yeniden başlattı Barcelona'dan Abdülkadir'e geçmiş olsun mesajı Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal'ın şirketi icralık oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 17:21:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Merkez Bankası'nın faizdeki cesur adımları iş dünyasına moral veriyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]