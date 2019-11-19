Son Dakika Haberleri: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Milletlerin gücü girişimci gücüyle ölçülüyor-1
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Milletlerin gücü girişimci gücüyle ölçülüyor-1

6 saat önce

TÜRKİYE Odalar Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıkoğlu, "Dünyada milletlerin gücü toplarıyla tüfekleriyle değil, girişimci gücüyle ölçülüyor" dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Milletlerin gücü girişimci gücüyle ölçülüyor-1, System.String[]

TÜRKİYE Odalar Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıkoğlu, "Dünyada milletlerin gücü toplarıyla tüfekleriyle değil, girişimci gücüyle ölçülüyor" dedi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 2019- 2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Burada öğrencilere girişimcilik konusunda tavsiyede bulunan Hisarcıklıoğlu, girişimciliğin olmadığı yerde rekabet ve kalitenin olmayacağını söyledi. Ülkelerin girişimci ithal ettiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Dünyada milletlerin gücü toplarıyla tüfekleriyle değil, girişimci gücüyle ölçülüyor. Girişimci insanı herkes tepsinin üstünde gezdiriyor. Barış Pınarı Harekatı'nda bunu gördük, ekonomik güce ihtiyaç var. O bombayı yapmak için bir Türk girişimcisine ihtiyaç var. Türkiye'de her bir girişimci yanında 10 kişiye istihdam sağlıyor. 1 milyon 500 bin üyemiz var. Toplam 15 milyon istihdam demektir. Her yıl bir milyon kişiye iş bulacaksınız. Çünkü nüfusa katılım var. Girişimcilik onun için olmazsa olmazdır. '1 kişiye 10 istihdam' diyoruz. Sayımızı arttırmamız lazım. Bugün evlerimizde huzurla yatmak istiyorsak, bunu yapmalıyız" dedi.

'KARAMSARLIĞA YER YOK'

Hisarcıkoğlu, girişimcinin özelliğinin risk alabilmek olduğunu belirterek, "Risk almanız lazım. Başarının en önemli anahtarından birisi pes etmemekten geçiyor. Başarılı insanların en önemli özelliği pes etmemelidir. Bu özelliğe sahip insanlar, düştüğü gibi kalkarlar. Kaybetmekten korkmayın. Kimseden destek beklemeye gerek yok. Yaptığınız her işte vicdanlı ve adaletli olun. Ben ülkemin geleceğinden umutluyum. Karamsarlığa yer yok. Birbirimizi siyasi fikrinden dolayı ötekileştirmeyin" diye konuştu.

Konuşmasının ardından üniversite tarafından fahri doktora verilen Hisarcıklıoğlu'na cübbesini Rektör Mustafa Çalış giydirdi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:54 Kaynak: DHA
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