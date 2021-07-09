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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Almanya Federal Cumhuriyeti Devlet Nişanı verildi (1) - Son Dakika

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Almanya Federal Cumhuriyeti Devlet Nişanı verildi (1)

09.07.2021 09:11

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz tarafından bu ülkenin "Devlet Nişanı" takdim edildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz tarafından bu ülkenin "Devlet Nişanı" takdim edildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen "Almanya Federal Cumhuriyeti Devlet Nişanı Takdim Töreni"nde yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki iş birliğinin önemine dikkati çekti.

Devlet Nişanı takdiminin Türk-Alman dostluğunun yansıması olduğunu belirten Kaymakcı, iki ülke ilişkilerinde hayırseverlik ve sorun çözücülüğün önemli değerler olduğunu söyledi. Kaymakcı, Hisarcıklıoğlu'nun, işçi, esnaf ve insan dostu olduğunu ifade etti.

Türklerin ve Almanların birlikte büyük işlere imza atabildiğine işaret eden Kaymakcı, "Bugün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede de Avrupa'nın aşısı bir Türk-Alman karışımı oldu. Dünyanın zor coğrafyalarında Türkler ve Almanlar birlikte çalıştığı zaman önemli barış, istikrar ve kalkınma projelerini gerçekleştirme fırsatı buluyorlar." dedi.

"Türkiye'yi AB'ye yakınlaştıran her kararda Almanya'nın desteğini gördük"

Hisarcıklıoğlu da kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Türkiye ile Almanya arasında köklü tarihi, ekonomik ve insani ilişkiler olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Almanya büyük bir ekonomi. Türkiye de İtalya ile Çin'in arasında en büyük sanayi devi. Bu iki büyük ekonominin hem yatırım hem de ekonomik anlamda önemli ilişkileri var. Bu başarıda Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği önemlidir. Her iki lider de iki ülkenin iş dünyalarının işlerini geliştirmeleri için katkı sunmaktadır." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Almanya'da 3 milyonun üzerinde, çoğunluğu Alman vatandaşı olan Türk yaşadığına dikkati çekerek, bu kişilerin söz konusu ülkenin iş dünyasında, siyasetinde, sporunda, sanatında, eğitiminde, sağlık gibi alanlarda önemli görevler yürüttüğünü bildirdi.

Türkiye'de de 7 binin üzerinde Alman firması olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunların 10 milyar avro civarında yatırımları bulunuyor. Alman firmaların Türkiye'deki istihdamı yaklaşık 120 bin kişi. Almanya, Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük ekonomisi, aynı zamanda AB'nin lokomotifi, Türkiye-AB ilişkilerinde de daima öncü ve belirleyici olmuştur. Türkiye'yi AB'ye yakınlaştıran her kararda Almanya'nın desteğini gördük. Türkiye-AB ilişkilerinin gündemine bakınca, Almanya'nın desteğine ihtiyacımız var. Özellikle Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ve Türk vatandaşları için vize serbestisi konuları işin başında gelmektedir."

"Almanya ve Türkiye arasında derin bağlar mevcut"

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz da iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin karşılıklı güven ve anlayışın ifadesi olduğunu söyledi.

Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret hacminin her yıl arttığını belirten Schulz, "İki ülkede de şirketler temsilciliklerini kuruyor ve üretim tesisleri inşa ediyor. Siyasetten bağımsız iki ülkede toplumları arasında yoğun bir ilişki bulunuyor. Ekonomi alanındaki ilişkilerimiz yakın ve çok yönlüyse de ülkelerimiz arasındaki ortaklığımız ve dostluğumuz bunun çok ötesinde. Bu yakın ortaklığımızdan ekonomi de faydalanıyor. Almanya ve Türkiye arasında ekonomi alanındaki mal ve hizmet alımının ötesinde derin bağlar mevcut. Yıllara uzanan bu bağlar her iki ülkenin insanları sayesinde kuruldu. Bu insanlar ülkelerimiz arasındaki benzersiz ilişkinin hikayesini yazdı." ifadelerini kullandı.

Schulz, Hisarcıklıoğlu'nu Devlet Nişanı takdimiyle onurlandırmak istediklerini, TOBB Başkanı'nın Alman şirketlerinin sorunlarının çözümü için başvurabilecekleri güvenilirliğe sahip olduğunu dile getirdi.

Alman şirketlerinin, Türkiye'deki her türlü sorununda Hisarcıklıoğlu'nun desteğine güvenebileceklerini bildiğini ifade eden Schulz, "Rifat Bey, ileriyi görme kabiliyetiniz, iş dünyasında olağanüstü bir çevreye sahip oluşunuzun ve tarafları buluşturup birleştiren aracılık yeteneklerinizin oluşturduğu kombinasyon şahsınıza ve Türk siyaset dünyasıyla, Almanya ve Türkiye ekonomik ilişkiler arasında ideal bir köprü olma vazifesini sağlamıştır." dedi.

Schulz, Hisarcıklıoğlu'nun, İstanbul'daki Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası (AHK Türkiye) sorunlarını da her zaman ilgiyle karşılayarak destek veren ve danışılan kişi olduğunu vurgulayarak, 1994'te AHK Türkiye'nin kuruluşuna dair protokolün imzalanmasını ve buranın faaliyete geçmesini Hisarcıklıoğlu'nun şahsi ve kararlı girişimlerine borçlu olduklarını söyledi.

Hisacıklıoğlu'nun Türkiye'de gençlerin mesleki eğitimine de önemli katkılar verdiğini söyleyen Schulz, şunları kaydetti:

"Devlet Nişanı'nın takdim edilmesi özel ve şahsi bir meseledir. Bu nişanla olağanüstü hizmetlerde bulunan insanları onurlandırmak istiyoruz. Görevlerine hayatlarını adayan ve özel hayatlarıyla iş hayatları iç içe geçen, görevlerinde adanmışlıklarıyla parlayan sizin gibi insanlara bu nişanı vererek onurlandırmak istiyoruz."

Törende, Büyükelçi Schulz, Devlet Nişanı'nı Hisarcıklıoğlu'na takdim etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Almanya Federal Cumhuriyeti Devlet Nişanı verildi (1)
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Almanya Federal Cumhuriyeti Devlet Nişanı verildi (1)
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Almanya Federal Cumhuriyeti Devlet Nişanı verildi (1)
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Almanya Federal Cumhuriyeti Devlet Nişanı verildi (1)

Türkiye, Almanya, Ankara, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Almanya Federal Cumhuriyeti Devlet Nişanı verildi (1) - Son Dakika


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