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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Almanya Federal Cumhuriyeti Devlet Nişanı - Son Dakika

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Almanya Federal Cumhuriyeti Devlet Nişanı

10.07.2021 00:58
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Almanya Federal Cumhuriyeti Devlet Nişanı, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Almanya Federal Cumhuriyeti Devlet Nişanı'na layık görüldü.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier tarafından Almanya Federal Cumhuriyeti Devlet Nişanı'na layık görüldü. Hisarcıklıoğlu'na Devlet Nişanı'nı ve takdim belgesini Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schultz takdim etti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Almanya Federal Cumhuriyeti Devlet Nişanı'na layık görülen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Almanya Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle Devlet Nişanı'nı ve takdim belgesini Büyükelçi Jürgen Schultz'un elinden aldı. Nişan takdiminden önce konuşan Hisarcıklıoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'e teşekkürlerini ileterek, "Ben bu ödülü iş dünyamızın başarısı olarak görüyorum. Bu başarının onurlandırılması olarak değerlendiriyorum. Ben bunu 365 oda, borsa, Türk iş dünyasının şemsiye kuruluşu adına alıyorum" dedi.

Türkiye ile Almanya'nın köklü tarihinde ekonomik ve insani ilişkilerin olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, Almanya'nın büyük bir ekonomi olduğunu belirtti.

"Bu iki büyük ekonominin bir arada hem yatırım anlamıyla hem de ekonomik ilişkiler anlamıyla çok önemli ilişkileri var"

Türkiye'nin de İtalya ve Çin'in arasındaki en büyük ekonomi olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Almanya, en büyük sanayi devi. Bu iki büyük ekonominin bir arada hem yatırım anlamıyla hem de ekonomik ilişkiler anlamıyla çok önemli ilişkileri var. Bu başarıda kuşkusuz Almanya Şansölyesi Merkel ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği de önemlidir. Her iki lider de iki ülkenin iş dünyalarının işlerini geliştirmesi için katkı sunmaktadır" diye konuştu.

"Ülkemizde 7 binin üzerindeki Alman firmalarının 10 milyar euro civarında yatırımları bulunmaktadır"

Bugün itibarıyla Almanya'da 3 milyonun üzerinde çoğunluğu Alman vatandaşı olan Türk'ün yaşadığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

"Alman iş dünyasında, siyasetinde, sporda, sanatta, eğitimde ve sağlık gibi alanlarda çok önemli görevler yürütüyorlar. Ülkemizde de 7 binin üzerinde Alman firması bulunmaktadır. 10 milyar euro civarında yatırımları bulunmaktadır. İşçi sendikası başkanımız burada olduğu için söylüyorum, Alman firmalarının Türkiye'deki istihdamı da yaklaşık 120 bin kişi."

"Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne yakınlaştıran her kararda Almanya'nın desteğini gördük"

Almanya'nın Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomisi olduğunu anımsatan Hisarcıklıoğlu, "Aynı zamanda Avrupa Birliği'nin de lokomotifi. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde daima öncü ve belirleyici olmuşlardır. Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne yakınlaştıran her kararda Almanya'nın desteğini gördük. Türkiye-AB ilişkilerinin gündemine bakınca da Almanya'nın desteğine ihtiyacımız var. Özellikle Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, Türk vatandaşları için vize serbestisi gibi konular bu işin başında gelmektedir" değerlendirmesini yaptı.

Konuşmaların ve Devlet Nişanı'nın takdiminin ardından toplu hatıra fotoğraf çekinildi. Törene Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Alman Sanayi ve Ticaret Odası Onursal Başkanı Eric Schweitzer, Alman Sanayi ve Ticaret Odası CEO'su Dr. Martin Wansleben, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Markus Slevogt ve Genel Sekreteri Thilo Pahl, HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken de katıldı. - ANKARA

Walter Steinmeier, cumhurbaşkanı, Türkiye, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Almanya Federal Cumhuriyeti Devlet Nişanı - Son Dakika Ekonomi


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