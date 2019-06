TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na İspanya Sivil Liyakat Nişanı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na İspanya Sivil Liyakat Nişanı Encomienda Payesi verildi. İspanya Kralı 6'ncı Felipe'nin Hisarcıklıoğlu'na verdiği unvanın Türkçe ve İspanyolca okunmasının ardından İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba tarafından Sivil Liyakat Nişanı Encomienda Payesi, Hisarcıklıoğlu'na takdim edildi. Törene ATO Başkanı Gürsel Baran, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, çok sayıda büyükelçi ve TOBB temsilcileri katıldı.



Hisarcıklıoğlu yaptığı değerlendirmede, "İspanya ile aramızdaki yakınlık; siyasi ve iktisadi ilişkilerimize de yansımış durumda. NATO'da, OECD'de, Avrupa Birliği'nde birlikte çalışıyoruz. Ayrıca 2005 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin İspanya Başbakanı Zapatero tarafından başlatılan ve Birleşmiş Milletlerce de benimsenen Milletler İttifakında da eş sponsor olarak son derece önemli görev yürütmekteyiz. Milletler İttifakı, Müslüman toplumlar ile Batılı toplumlar arasındaki ön yargıyı kırarak hoşgörü ve dostluğu pekiştirmek için oluşturulmuştur. Bu ittifakın temellerinin ülkelerimizin iş birliğinde atılması aslında tesadüf değildir. 17'inci yüzyılda İspanyol yazar Cervantes'in geçen dönem eserlerinin birinde bir Müslüman asker ile İspanyol asker birbirlerine veda eder. İspanyol, Müslüman askere, 'Muhammed seni korusun' der. Müslüman da İspanyola, 'İsa'n seninle olsun' diye cevap verir. Bu o dönemde dahi iki farklı kültürün birbirine olan hoşgörü ve dostluğunu temsil etmektedir. İspanya, Avrupa Birliği üyelik sürecinde Türkiye'ye verdiği destekle de dostluğunu bir defa daha göstermiştir. Öte yandan ticari ilişkilerimiz de gayet iyi şekilde. İspanya, Türkiye'nin en önemli ilk 10 ticaret partneri arasında. Aramızdaki ticaret hacmi 12 milyar euroyu geçti. İspanya'dan Türkiye'ye yapılan yatırımlar da 10 milyar doları aştı. 700'e yakın İspanyol firması Türkiye'de faaliyette bulunmaktadır. Bu firmalar artık bizim firmalarımız oldular. Bu da İspanya'nın Türkiye'ye ve Türk ekonomisine güvendiğinin göstergesidir. Son yıllarda Türk firmalarının da İspanya'ya ilgi gösterdiğini de memnuniyetle görüyoruz. 100 civarında şirketimiz İspanya'da yatırım yapmış durumda. Biz TOBB olarak İspanya'yla ticari ilişkilerimizi daha da geliştirmek üzere yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İyi ilişkilere sağlamış olduğum katkının İspanya Sivil Liyakat Nişanı Encomienda Payesi ile layık görülmesinden dolayı şahsım ve Türkiye iş dünyası adına büyük onur duyuyorum. Şahsımı layık gördüğü için majesteleri 6'ncı Felipe'ye şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.



İspanya Büyükelçisi Juan Gozalez Barba ise, Türkiye ile İspanya arasındaki ikili ilişkilerin olumlu yönde devam ettiğini söyleyerek, "Yatırımlar iki yönlü olarak devam ediyor. Bu trendin arkasındaki kişilerin başında Rifat Hisarcıklıoğlu geliyor. Rifat Bey gibi Türkiye camiasındaki nüfuzlu bir sese ülkem tarafından bu nişanın verilmesi güzel bir şey. İspanya, Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini destekliyor ve bu konuda ısrarcı davranıyor" dedi.



"Bu Ödül Hisarcıklıoğlu'nun şahsında tüm Türkiye'ye verilmiştir"



Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerde önemli rol oynayan Dr. Zeynel Abidin Erdem, "20 seneyi aşkındır Rifat Bey'le biz İspanya münasebetlerini ve dünyadaki bütün ilişkileri yürüten bir grubuz. Bu ödül Rifat Hisarcıklıoğlu'nun şahsında bütün Türkiye'ye verilmiştir. Bu ödül 6'ncı Felipe'nin Türkiye'yle olan münasebetlerinden dolayı inanılmaz değer ifade eden bir ödüldür. Onun için Rifat Bey'i tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.



"Bugün Ankara Ticaret Odası'nın gurur günüdür"



"Bugün Ankara Ticaret Odasının gurur günüdür" diyen ATO Başkanı Gürsel Baran, "Temelinde Ankara Ticaret Odasının da bulunduğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımızın İspanya Kralı'ndan aldığı Sivil Liyakat Nişanı Payesi tüm ülkeyi olduğu gibi bizleri ve odamızı da ziyadesiyle mutlu etmiştir. TOBB Başkanı aynı zamanda ATO'nun da meclis üyesidir. Bu yüzden Ankara Ticaret Odası'nın bugün gurur günüdür. Bu ödülü tabii ki her iki ülke arasındaki ekonomik ve dostluk anlamındaki katkılarından dolayı almıştır Rifat Başkanımız. Bundan sonraki yaşamında da kendisine başarılı bir yol diliyorum" şeklinde konuştu.



"Türkiye'yi temsil edecek yegane kişi"



TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Hisarcıklıoğlu'yla ilgili her şeyin iyisine layık olduğunu vurguladı. Palandöken, "Toplumsal barışı sağlayan ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirebilen böylelikle ülkemizin temsilinde İspanya Nişanı alan kardeşimizi kutluyorum. Önemli bir günün eşiğindeyiz. Rifat Hisarcıklıoğlu, takdir ettiğimizin üstünde iyi bir aile reisi, iyi bir iş insanı ve Türkiye'yi bu konuda temsil edecek yegane kişi. Rifat Bey, her şeyin iyisine ve güzeline layık" diye konuştu.



"Hisarcıklıoğlu her zaman adaletli oldu"



TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Bu salonda bulunan kalabalıktan ve Rifat Hisarcıklıoğlu'yla çıkarlarımız ayrı. Ben işçilerden, yoksuldan ve fakirden yanayım. Temsil ettiğim kitle bu. Her ne kadar çıkarlarımız zaman zaman ayrı düşse de Rifat Hisarcıklıoğlu her zaman adaletli oldu. İspanya Kralı, büyükelçi isabetli bir iş yaptılar, hepsine saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

