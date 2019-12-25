TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Van'da fahri doktora unvanı verildi - Son Dakika

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na fahri doktora unvanı verildi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Van'a gelen Hisarcıklıoğlu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'yi ziyaret etti.

Daha sonra üniversite yerleşkesindeki Cengiz Andiç Konferans Salonu'nda düzenlenen fahri doktora tevdi törenine katılan Hisarcıklıoğlu, bir çok medeniyete ev sahipliği yapan Van'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Van'ın, Türkiye'nin Orta Asya ve Orta Doğu'ya açılan kapısı olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, her zaman Van'ın yanında yer aldıklarını söyledi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın 52 bin kişiyle "Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası" rekorunu kırdığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, "Serhat şehrimiz Van, bizim göz bebeğimiz. İşte bu vizyonla, Kapıköy Gümrük Kapısı'nı yeniledik. 2007'de Şehit Mehmet İzdal İlköğretim Okulu ek bina inşaatına ilave olarak yeni bir okul daha yaptık. TOBB olarak Van'a bir de Fen Lisesi kazandırdık." dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin 17 fakülte, 34 bin öğrenci, 49 araştırma ve uygulama merkeziyle Türkiye'nin en köklü eğitim kurumları arasında yer aldığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif her türlü faaliyete imkan sağlayan, Türkiye'nin en büyük kampüslerinden birine sahipsiniz. Esnek ve yeni nesil güneş panelinden, nano gübreye birçok buluşunuz var. Dünyaya bilgi ve teknoloji ihraç ediyorsunuz. Teknokent sayesinde bölgedeki iş insanlarıyla yakın çalışıyorsunuz. Böylece sadece Van'ın değil, bölgenin ve ülkemizin kalkınmasına destek oluyorsunuz." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, törene katılan öğrencilere girişimcilik ve liderlik konularında bilgiler aktardı.

Rektör Şevli de üniversitelerinin sadece bilimsel üretimiyle öne çıkan bir kuruluş olmadığını, topluma katkı ve toplumla bütünleşme bağlamında birçok kültürel ve sanatsal faaliyetlere de öncülük ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Rektör Şevli, Hisarcıklıoğlu'na cübbe giydirdi, fahri doktora diploması verdi.

Okul ziyareti

Hisarcıklıoğlu, törenin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile birlikte TOBB Hayati Yazıcı Fen Lisesini ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Yazıcı, Türkiye'nin milli birlik ve bütünlüğüne sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "Bu devlet, bayrak hepimizin. 82 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kimlik vurgusu yapmadan, mezhep farklılığı gözetmeden hepimiz bir milletiz. 2011'de kentte meydan gelen depremde vatandaşların yaralarını hep beraber sardık. İnşallah bu okulda Türkiye'ye hamle yaptıracak çocuklarımız yetişir. Bilgi üreten toplum, geleceğin ülkesine yatırım yapacak toplum demektir. Onun için bilgi en büyük sermayedir." şeklinde konuştu.

Yazıcı ve Hisarcıklıoğlu okulu gezerek, öğrencilere kitap hediye etti.