Son Dakika Haberleri: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 10 Kasım mesajı Açıklaması
Son Dakika Güncel TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 10 Kasım mesajı Açıklaması

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 10 Kasım mesajı Açıklaması

6 saat önce

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Onun bize çizdiği aydınlık yol, her daim rehberimiz olacak.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 10 Kasım mesajı Açıklaması, System.String[]

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Onun bize çizdiği aydınlık yol, her daim rehberimiz olacak. Eserlerine sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi.


Hisarcıklıoğlu, iş dünyası olarak, Atatürk'ün ülkesinin girişimcisine olan güvenini asla boşa çıkarmayacaklarını, daha fazla istihdam ve yatırım için çalışacaklarını ifade etti.


Hisarcıklıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Tarihte eşi görülmeyen bir kararlılık ve azimle, ülkemizin istiklal ve bağımsızlık mücadelesinin önderi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hepimizin kalbinde büyük bir şükran ve minnetle yaşamaktadır.


O'nun ülkemiz için çizdiği uygarlık yolu ve Cumhuriyet gibi büyük ve anlamlı emaneti her zaman yaşayacaktır.


Biz ve bizden sonraki nesiller, Büyük Önder'in ülkemiz için koyduğu hedeflerden hiçbir zaman kopmayacak ve O'nun aziz hatırasına layık olacaktır.


İş dünyamız adına, bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıldönümünde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun" - ANKARA

Mustafa Kemal Atatürk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:24 Kaynak: İHA
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