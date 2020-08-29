TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yurtta ve dünyada daima barıştan yana olan Türk milletinin bağımsızlığına ve vatanına göz dikildiğinde, gözünü hiçbir şeyden sakınmadığını belirterek, "Bizler de iş dünyası olarak onlara layık olabilmek adına, medeniyet yarışında ülkemizi en ileri noktalara taşımak için her türlü gayreti göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve bu mücadeleye omuz verenlere büyük bir şükran ve minnet duyduklarını vurguladı.

Bu büyük zaferin, vatanına ve bağımsızlığına düşkün bir milletin gurur günü olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Tarihimiz göstermiştir ki milletimiz hiç kimsenin boyunduruğu altında, tutsaklık içerisinde yaşamamıştır, yaşayamaz. En zor şartlar altında kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, bunun en güzel örneğidir" değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, 26 Ağustos'ta başlayan, 30 Ağustos'ta Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 98. yılını kutlayarak şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bağımsızlık yolunda büyük bir mücadeleye kararlılık içinde önderlik ettiler. Onların bu mücadelesi bizlere, yarınlara bakarken büyük bir güç katıyor. Bizler bir ve beraber olduğumuz zaman önümüzde kimse duramaz. Aziz milletimiz tarih boyunca bayrak, vatan ve bağımsızlık gibi değerlerinden asla vazgeçmemiştir. Yurtta ve dünyada daima barıştan yana olan yüce milletimiz, bağımsızlığına ve vatanına göz dikildiğinde, gözünü hiçbir şeyden sakınmamıştır. Bizler de iş dünyası olarak onlara layık olabilmek adına, medeniyet yarışında ülkemizi en ileri noktalara taşımak için her türlü gayreti göstereceğiz. Tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı canıgönülden kutluyorum."