TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan AYTO'ya büyük destek - Son Dakika

Aydın Ticaret Odası'nın güneş enerjisi santrali ve tarihi pirina bacasının restorasyon projelerinin tüm finansmanı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından hibe yoluyla ödenecek.



Güneş enerjisi santrali projesiyle AYTO tüm enerji giderleri için bundan sonra hiçbir ücret ödemeyeceği gibi kullanım fazlası elektriği de satarak gelir elde edecek. Aydın Valiliği bünyesindeki AYTER AŞ'ye ait ve Oda binasının yanında bulunan tarihi pirina bacasının restorasyonu ile yaklaşık 1.5 dönümlük arazinin kullanım hakkını aldığı gibi Aydın sanayisinin tarihi temsilini kültür varlıklarına kazandırmış olacak.



Konuyla ilgili açıklamada bulunan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, "Aydınımızla ve Odamızla ilgili her ne varsa fahri bir Aydınlı ve AYTO'lu olarak her daim sonuna kadar yanımızda olan ve desteğini esirgemeyen Sayın Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na tüm üyelerim ve Aydın adına minnettarım. Ulusal ve uluslararası her platformda ülkemizi gururla temsil eden Başkanımızdan Allah razı olsun. AYTO GES Projesi temiz enerji üretimini destekleyerek ve Aydınımızın da büyük bir potansiyele sahip olduğunu bilerek örnek teşkil etmesini istediğimiz bir projedir. Yılda yüz binlerce liralık üyelerimize daha fazla hizmet edebilme bütçesini kazandırmasının yanı sıra üstüne basa basa vurguladığımız temiz enerji Aydınımıza hayırlı olsun" dedi. - AYDIN