TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Babalar Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ailesi için her türlü fedakarlığı gösteren babaların, evlatlarının gözünde her işi başarabilen birer kahraman olduğunu ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, yarın kutlanacak Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, babanın ailenin temel direği olduğunu belirtti.

Ailesi için hayatın tüm zorluklarına göğüs geren babaların, çocuklarını hayata hazırlamakta ve zorluklara karşı mücadelelerinde onlara örnek olduğunu vurgulayan Hisarcıkloğlu, şunları kaydetti:

"Babalarımız birer kahramandır. Babalarımızın bu kutsal amaç uğruna gösterdikleri tüm gayretler, takdirlerin en büyüğüne layıktır. Babalarımıza sadece bir gün değil, yılın her gününde saygı ve sevgi gösterebilmeli, sağladıkları imkanları en iyi şekilde değerlendirerek ülkesine, milletine layık evlatlar olabilmeliyiz. Bu babalarımıza verebileceğimiz en büyük hediyedir. Bu duygu ve düşüncelerle Babalar Günü'nü kutluyor, onları saygılarımla selamlıyorum."