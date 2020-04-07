TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan bankalara çağrı

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Şirketlerimiz bankalar tarafından 'limit bitti' denip başvurusu dahi alınmadan geri çevriliyor. Buradan tüm bankalara seslenmek istiyorum. Bu dönem karlılık düşünecek, şirket seçecek dönem değil" dedi.



Tüm bankaları sıkıntıya düşen firmalara destek olmaya çağıran Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, tüm bankalara seslenerek bu dönemde kar amacı gütmemeleri gerektiğini tavsiye etti.



Dünyayı kısa sürede etkisi altına alan yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını sonucunda birçok işletmelerin faaliyetlerine ara verdiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "Tüm dünya Korona virüs salgını dolayısıyla oldukça zor bir dönemden geçiyor. Bu dönemde ülkemizde de pek çok işletmemizin faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Birkaç sektör dışında tüm firmalarımızda da ciddi ciro kayıpları var. Devletimiz bu dönemde ekonomik etkileri kontrol altında tutabilmek için birçok tedbir açıkladı. Bu tedbirlerin ana omurgasında da vergi ertelemeleri, kısa çalışma ödeneği ve düşük maliyetli işletme kredileri var. Her üç tedbir de firmalarımızın faaliyetlerinin devam etmesi ve istihdamın korunması için çok önemli" dedi.



Özellikle kredi genişlemesinin sağlanabilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirleri hatırlatan Hisasrcıklıoğlu, "Kredi Garanti Fonu'nun kefalet kapasitesi 250 milyar lira artırıldı. Ancak, 81 ilden oda ve borsalarımıza gelen şikayetler bu kredilerin bankalar tarafından finansman sıkıntısı çeken firmalarımıza ulaştırılmasında sıkıntılar yaşandığını gösteriyor. Şirketlerimiz bankalar tarafından 'limit bitti' denip başvurusu dahi alınmadan geri çevriliyor. Hatta korona virüsten olumsuz etkilenen firmalarımızın değil de, kredibilitesi yüksek büyük firmalara kredi kullandırıldığı yönünde de eleştiriler var. Buradan tüm bankalara seslenmek istiyorum. Bu dönem karlılık düşünecek, şirket seçecek dönem değil. Hepimiz aynı gemideyiz. Reel sektör olmazsa bankacılık kesimi de olmaz. Devletimiz zaten riskin yüzde 80'ini üstleniyor. Tüm bankalarımızı sıkıntıya düşen tüm firmalarımıza destek olmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA