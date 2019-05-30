TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ziyarete Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış da katıldı.

Başkan Büyükkılıç'a hayırlı olsun dileklerini ileten Hisarcıklıoğlu, "Başkanımız, Melikgazi Belediye Başkanlığı döneminde çok başarılı bir belediye başkanı oldu. Kayseri halkı kadirşinastır. Büyükşehir Belediye Başkanlığına da rekor oyla getirdiler. Görevinde başarılar diliyorum ve başarılı olacağına da tüm kalbimle inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Başkanı Büyükkılıç da Hisarcıklıoğlu'nun ülkenin önemli isimlerinden olduğunu belirterek, "Dünyada ülkemizi başarıyla temsil ediyorsunuz. Rahmetli meslektaşım Emin Hisarcıklıoğlu ve Solmaz Teyzemizin de evladısınız ve bizim için önemlisiniz." ifadelerini kullandı.

Ziyarette Büyükkılıç, Hisarcıklıoğlu'na KAYMEK'te yapılmış çini süslemeli tabak, Hisarcıklıoğlu da Başkan Büyükkılıç'a Dede Korkut'un kitap setini hediye etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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