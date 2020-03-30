Son Dakika › Güncel › TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek - Son Dakika
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan destek geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan destek geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan destek geldi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na TOBB olarak 10 milyon TL destek veriyoruz. 'BizBizeYeterizTürkiyem'" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 11:22 Kaynak: İHA
Son Dakika Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Samsun'dan destek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek İki uzman yeni koronavirüs araştırmasındaki tehlikeye dikkat çekti: Vakaların yarısı hayalet pozitif