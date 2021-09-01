Son dakika haber... TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Sürdürülebilir büyüme ve yatırımların artması için desteklerin devam etmesi gerekiyor"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 oranın büyüdüğünü hatırlatarak, "Sürdürülebilir büyüme ve yatırımların artması için desteklerin devam etmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 oranında büyüdüğüne işaret ederek, "Türkiye ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyüdü. Sürdürülebilir büyüme ve yatırımların artması için desteklerin devam etmesi gerekiyor. Daha fazla üretim, yatırım, istihdam, ihracat için kamu ve özel sektör el birliği ve akıl birliği ile daha çok çalışma zamanı" dedi. - ANKARA