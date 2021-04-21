TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs ve haziranı kapsayacak şekilde devam edecek olan kısa çalışma ödeneği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Taleplerimizi dikkate alarak tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA