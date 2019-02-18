Son Dakika Haberleri: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Polat'a Ziyaret

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Polat'a Ziyaret

12 dakika önce

Malatya okul açılışına katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ı ziyaret etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Polat'a Ziyaret, System.String[]
Malatya okul açılışına katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Malatya'nın fahri hemşehrisi olan TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu Malatya'da gerçekleştirilen her programa iştirak ederek Malatya'yı memleketi gibi gördüğünü göstermektedir. İnşallah bundan sonraki süreçte de Rabbim bizlere bu millete hizmet etmeyi her daim nasip etsin. Tekrar Malatya'mıza hoş geldiniz diyor, sizleri ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanına misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ise, "Başkanımız daha önceki ziyaretlerimizde de bizleri çok güzel bir şekilde ağırlamıştı. Malatyamıza çok güzel hizmetleri olan Başkanımızı bu hizmetlerinden dolayı kutluyorum. Başkanımızın hediyesi olan bakır el işlemeli semaver setini TOBB sergileyeceğim" şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de yaptığı konuşmada, "Görevi gereği Türkiye'nin her noktasını gezen bir başkan, Türkiye'nin sorunlarını bilen ve yakından ilgilenmektedir. Malatya'mız sanayi alanında her geçen gün büyümekte ve bölgesinde farklılık oluşturacak şehirlerden. Büyükşehir Belediye Başkanımız Malatya'da çok güzel hizmet ve yatırımları gerçekleştirdi. Malatya'da gerçekleştirilecek olan programların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a çikolata hediye ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da misafirlere kayısı ve bakır el işlemeli semaver seti hediye etti. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:09 Kaynak: İHA

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