TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Yeni Yıl Mesajı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "İnşallah 2019, yüreklerinde tertemiz dilekler ve sevgiler taşıyan insanların yılı olsun. Dünyanın hiçbir yerinde savaşların, acıların yaşanmadığı; çocuklarımızın geleceğe dair umutlarının büyüdüğü bir sene diliyorum" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "İnşallah 2019, yüreklerinde tertemiz dilekler ve sevgiler taşıyan insanların yılı olsun. Dünyanın hiçbir yerinde savaşların, acıların yaşanmadığı; çocuklarımızın geleceğe dair umutlarının büyüdüğü bir sene diliyorum" dedi.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 2019'un herkese huzur ve refah getirmesini diledi. Hisarcıklıoğlu yeni yıl mesajında 2019'un yüreklerinde tertemiz dilekler ve sevgiler taşıyan insanların yılı olmasını temenni etti. Dünyanın hiçbir yerinde savaşların, acıların yaşanmadığı; çocukların geleceğe dair umutlarının büyüdüğü bir sene dileyen Hisarcıklıoğlu, "Acısıyla, tatlısıyla 2018'i geride bırakıp, 2019'un sayfalarını açmaya başlıyoruz. Şuna inanıyoruz ki, 'güçlü' ve 'mutlu' olmaya giden yol; ekonomi başta olmak üzere hayatın her alanında birlik ve beraberlikten, birbirimizi anlamaktan ve sevmekten geçiyor. Yine biliyoruz ki; ülkemizin geleceğine; iyiye, doğruya, güzele dair hayallerimiz, ümitlerimiz her türlü karanlığı yok edecek kadar büyük ve güçlüdür. Bu inançla, aydınlıklara yürüdüğümüz sürece yolumuz daima açık olacaktır. Yeni yıl için temennimiz, tüm insanlık adına huzurun ve refahın hakim olmasıdır" ifadelerinde bulundu.



Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyası adına 2019'un paydaşların birbirini daha fazla anlayabildiği, daha çok sevebildiği, hoşgörüyle ve başarılarla dolu olmasını arzu ederek, herkese mutlu seneler diledi. - ANKARA

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