Son Dakika Haberleri: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan "Yeni Yıl" Mesajı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan "Yeni Yıl" Mesajı

1 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2019'un herkese huzur ve refah getirmesini dileyerek, "Dünyanın hiçbir yerinde savaşların, acıların yaşanmadığı, çocuklarımızın geleceğe dair umutlarının büyüdüğü bir sene temenni ediyorum.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2019'un herkese huzur ve refah getirmesini dileyerek, "Dünyanın hiçbir yerinde savaşların, acıların yaşanmadığı, çocuklarımızın geleceğe dair umutlarının büyüdüğü bir sene temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, acısıyla, tatlısıyla 2018'i geride bırakıp, 2019'a geçileceğini belirterek, "güçlü" ve "mutlu" olmaya giden yolun, ekonomi başta olmak üzere hayatın her alanında birlik, beraberlik ve sevmekten geçtiğini vurguladı.

Ülkenin geleceğine, iyiye, doğruya, güzele dair hayal ve ümitlerin her türlü karanlığı yok edecek kadar büyük ve güçlü olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Bu inançla, aydınlıklara yürüdüğümüz sürece yolumuz daima açık olacaktır. Yeni yıl için temennimiz, tüm insanlık adına huzurun ve refahın hakim olmasıdır. Dünyanın hiçbir yerinde savaşların, acıların yaşanmadığı, çocuklarımızın geleceğe dair umutlarının büyüdüğü bir sene temenni ediyorum. Türk iş dünyası adına 2019'un birbirimizi daha fazla anlayabildiğimiz, daha çok sevebildiğimiz, hoşgörüyle ve başarılarla dolu olmasını arzu ediyor, herkese mutlu seneler diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:27 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'den Tarihi Rekor! 2018'de Bor Madeninden 1 Milyar Doları Aşkın Gelir Sağlandı Erdoğan, Rusya, ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Hindistan Liderlerine Yeni Yıl Mesajı Gönderdi

ABD Heyeti, FETÖ Elebaşının İadesi İçin Türkiye'ye Geliyor Klibindeki Eşcinsel Gönderme Hatırlatılan Emel Müftüğlu'ndan İtiraf: Cinsel Yönelimim Allah'la Benim Aramdadır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 15:48:16. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan "Yeni Yıl" Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]