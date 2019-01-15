TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Ytso'ya Ziyaret
1 saat önce
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nı (YTSO) ziyaret etti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu
, Yalova
Ticaret ve Sanayi Odası'nı (YTSO) ziyaret etti.
YTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hisarcıklıoğlu, ziyarette, YTSO Başkanı Tahsin Becan ve yönetim kurulu üyeleriyle istişarede bulunduğu belirtildi.
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'ün şehrinde olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, Yalova'nın metropollere olan yakınlığının büyük bir avantaj olduğunu, kentin termal turizm potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.
Becan da Hisarcıklıoğlu'na iş dünyasının sesi olarak talepleri hükümete ilettiği ve her zaman kendilerinin yanında olduğu için teşekkür etti.
Hisarcıklıoğlu ve YTSO yöneticileri ziyaretin ardından odanın yeni hizmet binası inşaatını inceledi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:03 Kaynak: AA
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