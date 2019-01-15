Son Dakika Haberleri: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Ytso'ya Ziyaret

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Ytso'ya Ziyaret

1 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nı (YTSO) ziyaret etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Ytso'ya Ziyaret, System.String[]
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nı (YTSO) ziyaret etti.

YTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hisarcıklıoğlu, ziyarette, YTSO Başkanı Tahsin Becan ve yönetim kurulu üyeleriyle istişarede bulunduğu belirtildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehrinde olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, Yalova'nın metropollere olan yakınlığının büyük bir avantaj olduğunu, kentin termal turizm potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Becan da Hisarcıklıoğlu'na iş dünyasının sesi olarak talepleri hükümete ilettiği ve her zaman kendilerinin yanında olduğu için teşekkür etti.

Hisarcıklıoğlu ve YTSO yöneticileri ziyaretin ardından odanın yeni hizmet binası inşaatını inceledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:03 Kaynak: AA

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