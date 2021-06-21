TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Nusaybin'de ziyaretlerde bulunup alışveriş merkezinin açılışına katıldı - Son Dakika

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Nusaybin'de ziyaretlerde bulunup bir alışveriş merkezinin açılışına katıldı.

Beraberindeki TOBB yöneticileri ile Nusaybin'e gelen Hisarcıklıoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum Özmen, Ticaret Borsası Başkanı Necdet Aktaş'ın yanı sıra oda ve borsa yöneticileri tarafından karşılandı.

Hisarcıklıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe sanayicilerinin ve oda temsilcilerinin Nusaybin'in sorunlarını çözmek için yoğun çaba içerisinde olduklarını ve buna şahit olduklarını dile getirdi.

Suriye sınırında yapılan Nusaybin Sınır Kapısına değinen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Nusaybin ekonomisini patlatacak bir iş yapmıştık. Burada gümrük kapısının temelini atmıştık. Suriye'deki iç savaş maalesef bu kapıyı harekete geçiremedi. Eğer bu kapıyı harekete geçirebilseydik bugün Nusaybin ekonomisine katkısı üç, dört, beş katı olurdu. Şimdi burası bir iç gümrük olarak kullanılıyor. Son günlerde ülkemiz yeniden kavga ve çatışma ortamına sürüklenmek isteniyor. Ticaret erbabı olarak, işadamı olarak kesinlikle bu işlerin dışındayız. Kesinlikle kardeşlikten yanayız, dostluktan yanayız. Bizim bir talebimiz var o da huzur. Huzur olmadan ticaret olmaz, ticaret olmadan refah olmaz. Özellikle kimsenin fitnesine düşmeyiz. Biz 365 oda ve borsa olarak hepimiz tek yumruk, hepimiz aynı noktadayız. Bütün meselemiz ülkemizin ve şehrimizin ekonomisini kalkındırmaktır. Ne olur kimse kimseyi ötekileştirmesin. Etnik kökeninden dolayı mezhebinden, dininden, inancından, siyasi görüşünden dolayı kimseyi dışlamayın. Biz biriz, kardeşiz. Birlikte rahmet ayrılıkta azap vardır."

Hisarcıklıoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası ziyaretlerinden sonra Nusaybin'de bir alışveriş merkezinin açılışını yaptı.