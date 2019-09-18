Son Dakika Haberleri: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, oteldeki odasında rahatsızlandı
Son Dakika Güncel Haber

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, oteldeki odasında rahatsızlandı

2 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaldığı otelde rahatsızlanması üzerine programları iptal edildi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, oteldeki odasında rahatsızlandı, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaldığı otelde rahatsızlanması üzerine programları iptal edildi.


Ankara'dan Merzifon Havalimanına özel uçağı ile gelen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, karayolu ile Erbaa ilçesine geçerek geceyi bir otelde geçirdi. Sabah saatlerinde rahatsızlanan Hisarcıklıoğlu, otele doktor tarafından muayene edilerek serum tedavisi uygulandı. Gribal enfeksiyon nedeniyle kendisini iyi hissetmediği öğrenilen Hisarcıklıoğlu'nun Tokat'taki programları iptal edildi. Erbaa ilçesindeki otel odasında dinlenen Hisarcıklıoğlu, makam aracına otelin kapalı otoparkında binerek ilçeden ayrıldı. Ankara'ya karayolu ile hareket eden Hisarcıklıoğlu'na vekaleten kentteki programlara Nevşehir TSO Başkanı ve Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu (GTİ) Başkanı Arif Parmaksız katıldı. Parmaksız, törende yaptığı konuşmasında TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun son bir haftadır yoğun iş temposuna dikkat çekerek, "Başkanımız son bir haftada 6 yurt içi ve yurt dışı programa katıldıktan sonra dün gece Erbaa'ya geldik. Kendisi epey yorgun düştü ve şuanda doktor zorunlu istirahat verdi. O yüzden çok istemesine rağmen programlara katılamadı" diye konuştu. - TOKAT

Türkiye, Ankara, Tokat, Erbaa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TEKNOFEST İstanbul ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor
3 bin dolar maaşlı iş vaadiyle 500 kişiyi dolandırdılar Mansur Yavaş öğrencilere verdiği su faturalarında indirim sözünü tuttu AK Parti MKYK toplantısı sona erdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 17:54:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, oteldeki odasında rahatsızlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]