Son Dakika Haberleri: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu rahatsızlandı
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu rahatsızlandı

1 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bir programa katılmak üzere geldiği Tokat'ın Erbaa ilçesinde rahatsızlandı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu rahatsızlandı, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bir programa katılmak üzere geldiği Tokat'ın Erbaa ilçesinde rahatsızlandı.

Dün akşam ilçeye gelen Hisarcıklıoğlu, sabah saatlerinde kaldığı otelde gribal enfeksiyon nedeniyle rahatsızlandı. Otele gelen doktor, Hisarcıklıoğlu'nu muayene ederek serum tedavisi uyguladı.

Oteldeki odasında dinlenen Hisarcıklıoğlu'nun programlarının iptal edildiği öğrenildi.

Türkiye, Sabah, Erbaa, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:50 Kaynak: AA
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