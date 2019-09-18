TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu rahatsızlandı
1 saat önce
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bir programa katılmak üzere geldiği Tokat'ın Erbaa ilçesinde rahatsızlandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:50 Kaynak: AA
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bir programa katılmak üzere geldiği Tokat'ın Erbaa ilçesinde rahatsızlandı.
Dün akşam ilçeye gelen Hisarcıklıoğlu, sabah saatlerinde kaldığı otelde gribal enfeksiyon nedeniyle rahatsızlandı. Otele gelen doktor, Hisarcıklıoğlu'nu muayene ederek serum tedavisi uyguladı.
Oteldeki odasında dinlenen Hisarcıklıoğlu'nun programlarının iptal edildiği öğrenildi.
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