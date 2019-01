TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Safları Sıklaştırmalıyız"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Dışarıda hava bozarken, bizler de içerde safları sıklaştırmalıyız. Güveni ve istikrarı muhafaza etmeliyiz ki, ekonomide yeni bir atılım daha başlatalım, reform ateşini güçlendirelim. Sizin önderliğinizde başlatılacak, cesur ve ezber bozan yeni bir yatırım hamlesi, küresel rekabette bizi öne çıkaracaktır" dedi.



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda konuştu. Oda ve Borsa Başkanlarının Temmuz'dan beri yoğun bir mesaiyle illerin ve ilçelerin sorunlarını çıkardıklarını, öneriler hazırladıklarını kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Böylece tüm ülkede, yerelde hangi ekonomik sıkıntılar yaşanıyorsa, hepsini tespit ettiler. Biz şimdi tüm bunları, il bazında ve ayrıca bakanlıklara göre tasnif ediyoruz. Elbette, bizler için en önemli teşvik, bugünkü gibi, devletimizi yanımızda görmek. Cumhurbaşkanım, sizin aramızda olmanız, hem bürokrasinin çarklarını işletmek, hem de sürdürdüğümüz mücadelede yalnız olmadığımızı görmek açısından, bizim için çok değerli. Karşımıza çıkarılan her tür engele ve ekonomik saldırılara rağmen, bize daha fazla çalışma şevki verdiniz, moralimizi yükselttiniz. Sizin liderliğinizde, gündeme getirdiğimiz her konuda, geçmişte olduğu gibi, çözüm sağlayacağınıza inanıyoruz. İşte bununla ilgili pek çok örneği, şu geçtiğimiz birkaç ayda yaşadık. Kısa çalışma ödeneği ve asgari ücret desteği artışıyla, firmalarımızın üstündeki yükleri azalttınız. İç piyasaya destek için, 4 sektörde KDV ve ÖTV indirimi yaptınız. Bankaların yüksek faiz uygulaması yüzünden, büyük sıkıntı yaşadığımız, krediye erişimde, aylık yüzde 1,54 faizle, KOBİ'lere kredi imkanı sundunuz. Mera fonu gibi ciddi bir yükün kaldırılmasını sağladınız. Kamu müteahhitlerine tasfiye ve devir hakkı tanıdınız. Uzun yıllardır beklediğimiz, ticari hayata büyük kolaylık getirecek, devlet destekli ticari alacak sigortasını başlattınız. Meslek liselerinde 81 ilde kamu-özel sektör iş birliğini tabanda sağlayacak projeyi de hayata geçiriyorsunuz" ifadelerini kullandı.



"Geçtiğimiz yıl, ülkemizdeki iş ve yatırım ortamını iyileştiren çeşitli düzenlemeler üzerinde, sizin talimatınızla, bakanlarımızla birlikte yaptığımız çalışmalarda, tarihi bir başarıya imza attık" diyen Hisarcıklıoğlu, "Dünya Bankasının Doing Business raporuna göre Türkiye, 2018'de en çok reform yapan ilk 10 ülke arasında yer aldı. İş ve yatırım ortamında 17 basamak birden sıçrayarak, 60. sıradan 43. sıraya ilerledik ve tarihimizdeki en üst sıraya yükselmiş olduk. Sizin liderliğinizde, hükümetimizin istihdamı, ticareti ve sanayiyi destekleyen adımları, her kesime dokunan müjdeleri, iş dünyamızın moralini ve şevkini artırdı. Şuralarda dile getirdiğimiz pek çok önerinin hayata geçtiğini gördük. Tüm bu desteklerin, ekonomiye yeniden ivme kazandıracağına inanıyorum" açıklamasını yaptı.



Oda ve Borsa Başkanlarının, konseyler ve bölgeler bazında detaylı bir çalışmayla reel sektörün en çok talep ettiği konuları belirlediklerini söyleyen Hisarcıklıoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Bunlara da çözüm sağlamak için, başta sizin olmak üzere, buradaki bakanlarımızın icracı ve reformcu iş yapma tarzına güveniyoruz. Ben detaya girmeden tek bir konuyu vurgulamak istiyorum. Son 3 ayda TOBB olarak bir ilki daha gerçekleştirdik. Bankalarla birlikte tüm Anadolu'yu dolaştık. 81 ilden tüccar ve sanayicilerle bir araya geldik. Burada şunu gördük, KOBİ'lerin en büyük sıkıntısı nakit açığı. Finansmana erişimde büyük sıkıntı var. Yüksek kredi faizleri, bir türlü reel sektörümüzün yakasını bırakmıyor. Yaptığımız işin bereketi kalmıyor. Ne yatırım yapabiliyor, ne de iş hacmimizi artırabiliyoruz. İşte bu ortamda, yüksek faize karşı sizin gösterdiğiniz hassasiyet ve mücadele, bizlere güç ve moral veriyor. Bizler de sizin bu konudaki çağrınıza, ilk ve en somut katkıyı verdik. TOBB, Odalar ve Borsalar, tüm kaynaklarını bir araya getirdi. Bugüne kadar ülkemizde ticari kredilere uygulanmış en düşük faiz oranıyla, KOBİ'lerimize nefes kredisi temin ettik. Yaklaşık 100 bin KOBİ'mize 12 milyar lira düşük faizli kaynak sağladık. Sizin tabirinizle 'finansmanda inovasyon' yaptık. Avrupa'da Brexit sıkıntısı, ABD-Çin, Rusya-Ukrayna gibi artan ikili gerilimler, Irak ve Suriye'deki durum, küresel ticarette büyüyen korumacılık eğilimleri, dünyada ticaret, yatırım ve fon akışını olumsuz etkiliyor. Dışarıda hava bozarken, bizler de içerde safları sıklaştırmalıyız. Türkiye'nin son yıllarda elde ettiği tüm kazanımların temelinde, güven ve istikrar yatmaktadır. Bizler, bunların değerini çok iyi biliyoruz. Güveni ve istikrarı muhafaza etmeliyiz ki, ekonomide yeni bir atılım daha başlatalım, reform ateşini güçlendirelim. Özellikle de, sizin önderliğinizde başlatılacak, cesur ve ezber bozan yeni bir yatırım hamlesi, küresel rekabette bizi öne çıkaracaktır. Ben şuna inanıyorum, bu tekerlek bu tümsekte kalmayacak, Allah'ın izniyle tüm bunları aşacak, yola devam edeceğiz. El birliğiyle Türkiye'yi yeniden tempolu büyüme sürecine kavuşturacağız. Türk özel sektörü, yani bizler de, dün olduğu gibi yarın da, ülkemizi daha güçlü, daha zengin, daha müreffeh yapmak için üretmeyi, emek vermeyi sürdüreceğiz." - ANKARA

