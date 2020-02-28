TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Şehitlerimiz yürekleri yaktı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 'Şehitlerimiz yürekleri yaktı' - Son Dakika

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Şehitlerimiz yürekleri yaktı"

6 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan Mehmetçiklerin yürekleri yaktığını ifade etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan Mehmetçiklerin yürekleri yaktığını ifade etti.


TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında 33 askerin şehit olmasının ardından bir açıklama yaptı. Şehitler için Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı dileyen Hisarcıklıoğlu mesajında, "Ülkemiz birlik ve beraberlik içinde güçlüdür. Devletimiz ve ordumuzun yanındayız. Mübarek kandil gecesinde acı haberle sarsılan aziz milletimize Yüce Allah'tan sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun" dedi. - ANKARA

Türkiye, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:05 Kaynak: İHA
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