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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu sigorta acenteleri ve sigorta eksperlerinin Sigorta Haftası'nı kutladı - Son Dakika

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu sigorta acenteleri ve sigorta eksperlerinin Sigorta Haftası'nı kutladı

31.05.2021 13:47
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu sigorta acenteleri ve sigorta eksperlerinin Sigorta Haftası'nı kutladı, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, artan riskleri güvence altına almak için sigortadan faydalandıklarını belirterek, "Enerjimizi büyümeye, işimizi geliştirmeye odaklamalıyız.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, artan riskleri güvence altına almak için sigortadan faydalandıklarını belirterek, "Enerjimizi büyümeye, işimizi geliştirmeye odaklamalıyız. Pandemi sonrası ekonomimizde gerçekleşecek hızlı büyüme sürecinde, sigortanın önemi daha da artmaktadır" ifadelerini kullandı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 31 Mayıs - 4 Haziran tarihlerinde icra edilecek Sigorta Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Hisarcıklıoğlu mesajında, son yıllarda etkisini artıran iklim değişikliğinin ve pandemi sürecinin etkisiyle sigorta korumasına daha fazla ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, "Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği için tarım sigortaları, sanayi tesislerimiz ve kobilerimiz için ticari risk sigortaları, alacaklarımızın güvence altına alınması ve kefaletlerimiz için finansal sigortalar, en önemlisi de sağlımızın güvencesi için özel ve tamamlayıcı sağlık sigortaları temel ihtiyaçlarımız haline gelmiştir" açıklamasında bulundu.

Hisarcıklıoğlu, artan riskleri güvence altına almak için sigortadan faydalandıklarını belirterek, "Enerjimizi büyümeye, işimizi geliştirmeye odaklamalıyız. Pandemi sonrası ekonomimizde gerçekleşecek hızlı büyüme sürecinde, sigortanın önemi daha da artmaktadır" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin sigortacılık sektöründe gelinen noktada her türlü riski koruyacak durumda olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Türk Reasürans A.Ş.'nin kurulması, Özel Riskler Yönetim Merkezinin teşekkül ettirilmesi ve sigorta şirketlerimizin güçlü mali yapılarıyla, ihtiyaç duyduğumuz tüm alanlarda sigorta güvencesine daha kolay ulaşabileceğiz" dedi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB çatısı altında örgütlenen acentelerin ve eksperlerin Türkiye'deki sigorta sektörünün sağlıklı bir şekilde gelişmesine önemli katkılar yaptığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Sigortanın tabana yayılması ve ulaşılabilir olmasında sigorta acentelerinin; risklerin belirlenmesi ve bir hasar durumunda sigorta şirketleri ile sigortalılar arasında adaleti sağlamakta ise sigorta eksperlerinin büyük payı vardır. Her iki mesleğin mensuplarının geleceğe daha güvenle bakabilmeleri, asgari standartların ve mesleki disiplinin korunması böylece sektöre daha fazla katkı yapmalarını sağlamak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak her türlü desteği veriyoruz."

TOBB nezdinde birleşen başta sigorta acenteleri ve sigorta eksperleri ile tüm iş aleminin ve sektörde görev yapan tüm çalışanların Sigorta Haftası'nı en içten dilekleriyle kutladıklarını belirtti. - ANKARA

Türkiye, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu sigorta acenteleri ve sigorta eksperlerinin Sigorta Haftası'nı kutladı - Son Dakika Ekonomi


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