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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu STSO'nun 120. kuruluş yıl dönümünde konuştu - Son Dakika

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu STSO'nun 120. kuruluş yıl dönümünde konuştu

03.12.2021 20:54

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sivas Ticaret ve Sanayi Odasının (STSO) kuruluşunun 120. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programına katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sivas Ticaret ve Sanayi Odasının (STSO) kuruluşunun 120. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programına katıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Hisarcıklıoğlu, İstiklal mücadelesinin ve bağımsızlık ateşinin doğduğu, yiğit insanların, Yiğidoların şehri Sivas'ta bulunmaktan şeref duyduğunu söyledi.

Kültür merkezine ismini veren Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle anan Hisarcıklıoğlu, "Sivas'ın çok kıymetli evladı ve değerli dostum Muhsin Yazıcıoğlu'nu şehadete yürüyüşünün 12. yılında, rahmetle anmak istiyorum. İmanı, vatanseverliği, mücadelesi, dürüstlüğü ve güzel ahlakıyla, o gerçek bir Alperen'di." dedi.

Sivas için özel ve anlamlı bir gün yaşandığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Sadece camiamızın değil, ülkemizin de en köklü geçmişe sahip kurumlarından birinin, STSO'nun 120. kuruluş yıl dönümünde bir aradayız. 120 yılın getirdiği deneyim ve saygınlığı, devamlı güçlendirdiği kurumsal yapısı, hayata geçirdiği projeleri ve Sivas'a kazandırdığı çalışmalarla, hepimiz Odamızla gurur duymalıyız." diye konuştu.

STSO Başkanı Mustafa Eken ve Odanın tüm organlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti:

"120 yılın getirdiği deneyim ve saygınlığı, devamlı güçlendirdiği kurumsal yapısı, hayata geçirdiği projeleri ve Sivas'a kazandırdığı çalışmalarla, hepimiz Odamızla gurur duymalıyız. 120 yıllık bu tarihi çınara başarı dolu nice yıllar diliyorum. Burada gördüğüm bir diğer güzel olay daha var; Valimiz, Belediye Başkanımız, Oda ve Borsa Başkanım hep bir arada. Sivas'ın kalkınması için el ele vermiş durumdalar. İşte hep birlikte 'Ortak Akıl Çalıştayı' yaparak Sivas'ı nasıl öne çıkarırız diye düşünüyor ve çalışıyorlar. Yani mesele Sivas olunca, tüm Sivaslılar bir ve berabersiniz. Bir yerde birlik varsa, sırtınız yere gelmez. Marka şehir olmanın formülü de bu zaten. Sivas'ı hem bir sanayi şehri, hem tarım şehri ve hem de turizm şehri yapmak üzere verilen emeği ve yapılan çalışmaları görüyorum."

"Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı da artık tamamlanmalı"

Hisarcıklıoğlu, Sivas'ın değerlerine sahip çıkan bir kent olduğunu dile getirerek, "Sivas'ın geleceği de geçmişi gibi parlak olacak inşallah. Bunun için de Karadeniz ile Akdeniz'i Sivas üzerinden bağlayacak yol bitirilmeli. Bu sayede Sivas denize bağlanacak, limana kavuşacak. Sivas'ın ihracat yapması da kolaylaşacak. Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı da artık tamamlanmalı. Böylece Sivas hem kuzeyi ve güneyi hem de doğuyla batıyı birbirine bağlayan merkez haline gelmeli." ifadesini kullandı.

Vali Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve STSO Başkanı Mustafa Eken yaptıkları konuşmalarda Odanın kuruluşunun 120. yıl dönümünü kutladılar.

Törende STSO'nun 60 ve 40 yıllık üyeleri ile vergi rekortmenlerine plaketleri verildi, 120. kuruluş yıl dönümü pastası kesildi.

Programın sonunda Antakya Medeniyetler Korosu konser verdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu STSO'nun 120. kuruluş yıl dönümünde konuştu
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu STSO'nun 120. kuruluş yıl dönümünde konuştu
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu STSO'nun 120. kuruluş yıl dönümünde konuştu
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu STSO'nun 120. kuruluş yıl dönümünde konuştu
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu STSO'nun 120. kuruluş yıl dönümünde konuştu

Muhsin Yazıcıoğlu, Bağımsızlık, Türkiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu STSO'nun 120. kuruluş yıl dönümünde konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu STSO'nun 120. kuruluş yıl dönümünde konuştu - Son Dakika
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