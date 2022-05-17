TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Tarım ve hayvancılıkta ekmek var

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, koronavirüsle tarım ve hayvancılığın önemine tüm dünyanın vardığını belirterek, "Pandemi, Rusya- Ukrayna savaşı çıktı, bütün dünya şimdi tarımı ve hayvancılığı keşfetmeye başladı. Onun için tarım ve hayvancılıkta ekmek var. Doğru alandasınız. Sakın ha sakın, başka alana değil bu işe yönelmek lazım" dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Çankırı Ticaret Borsası Kızılırmak Satış Salonu'nun açılışı için Çankırı'ya geldi. Hisarcıklıoğlu'na Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ile oda ve borsa temsilcileri eşlik etti. Açılışın ardından katılımcılara seslenen Hisarcıklıoğlu, "Pandemiyle beraber bütün dünya şunun farkına vardı. Tarım ve hayvancılık dünya için çok önemli olacak, denmişti. Pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı çıktı, bütün dünya şimdi tarımı ve hayvancılığı keşfetmeye başladı. Allah bize müthiş bir coğrafya vermiş. Kızılırmak, Çankırı için müthiş bir şans. Son 10 yılda en çok fiyatı artan ham maddeler ne? En çok fiyatı artan ham maddeye baktığınızda tarım ve hayvancılık birinci sırada yer almaktadır. Onun için tarım ve hayvancılıkta ekmek var. Doğru alandasınız. Sakın ha sakın, başka alana değil bu işe yönelmek lazım" dedi.