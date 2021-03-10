TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "AB Yeşil Mutabakatı'na uygun bir dönüşüm gündemine ihtiyacımız var" - Son Dakika

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "AB Yeşil Mutabakatı'na uygun bir dönüşüm gündemine ihtiyacımız var"

10.03.2021 14:07
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) Başkan Yardımcısı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeşil anlaşma ve yeşil ekonomiyi Türkiye'nin büyümesi ve dönüşümü için yeni bir model olarak gördüklerini belirterek, "Avrupa Birliği (AB)...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) Başkan Yardımcısı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeşil anlaşma ve yeşil ekonomiyi Türkiye'nin büyümesi ve dönüşümü için yeni bir model olarak gördüklerini belirterek, "Avrupa Birliği (AB) Yeşil Mutabakatı'na uygun bir dönüşüm gündemine ihtiyacımız var. AB'nin bu süreci desteklemek için mali yardım sağlamasının yararlı olacağına inanıyoruz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, EUROCHAMBRES Türkiye-AB İş Diyaloğunun (TEBD) video konferans yöntemiyle düzenlediği Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu etkinliğinde yaptığı konuşmada, yapılan iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye ve AB'nin ortak ve müttefik olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Hem Türkiye hem de AB ekonomik entegrasyonda çok şey başardı. İş dünyası olarak, uzun süredir devam eden ortaklığımıza daha fazla konu eklemek bizim görevimizdir." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, geçmişte AB ile Gümrük Birliği'nin Türkiye'yi Güney Doğu Asya rekabetinden koruduğunu, istihdam sağlamasına ve büyümesine yardımcı olduğunu söyledi.

AB ile yakın ekonomik temasların Türkiye'yi dinamik, endüstriyel, işleyen bir pazar ekonomisine dönüştürdüğüne işaret eden Hisarcıklıoğlu, Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 50'sinin AB'ye gittiğini ve Birliğin Türkiye'ye doğrudan dış yatırımdaki payının yüzde 62 olduğunu bildirdi.

"Türkiye ekonomisi için yeni model" vurgusu

Hisarcıklıoğlu, AB'nin mevcut üretim kapasitesini yeni düşük karbonlu teknolojilerle yenilemeye çalıştığına dikkati çekerek, "Türkiye'nin de benzer bir hamle yapması gerekiyor. Bence yeşil anlaşma ve yeşil ekonomi hakkında konuşmanın zamanı geldi. Bunu Türkiye'nin ekonomik büyümesi ve dönüşümü için yeni bir model olarak görüyoruz." dedi.

İkili ticaret ve doğrudan yatırımların yanı sıra Avrupa değer zincirlerinin de Türkiye'den geçtiğini belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu nedenle AB Yeşil Mutabakatı'na uygun bir dönüşüm gündemine ihtiyacımız var. Bu pahalı bir süreç. AB'nin bu süreci desteklemek için mali yardım sağlamasının yararlı olacağına inanıyoruz. AB de bu adımdan yararlanacaktır. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası dünyada halihazırda Türkiye'de faaliyet gösteren Avrupa değer zincirleri ya da potansiyel olanlar, Türkiye'de yeşil bir dönüşüm programı görmek isteyeceklerdir."

"Kovid-19, AB ile Türkiye arasında olumlu bir gündem için yeni umutlar ortaya çıkarıyor"

Hisarcıklıoğlu, yeşil dönüşümün boyutlarına dikkati çekerek, "Enerji geçişi ve verimliliği, dijital dönüşüm ve AB'nin Yeşil Mutabakatı ile birlikte çalışan akıllı, sürdürülebilir şehirler de dahil olmak üzere bir yeşil dönüşüm programı şart görünüyor. Türkiye'nin ekonomik ve sosyal dönüşümünün devamı genel olarak Avrupa güvenliği ve özellikle enerji güvenliği açısından iyidir." ifadelerini kullandı.

Karşılıklı yarar sağlayan bir yeşil dönüşüm gündeminin AB ile Türkiye arasında yeni bir olumlu gündem maddesi olarak göründüğünü dile getiren Hisarcıklıoğlu, Kovid-19'un AB ile Türkiye arasında olumlu bir gündem için yeni umutlar ortaya çıkardığını sözlerine ekledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: AB Yeşil Mutabakatı'na uygun bir dönüşüm gündemine ihtiyacımız var
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: AB Yeşil Mutabakatı'na uygun bir dönüşüm gündemine ihtiyacımız var

Avrupa Birliği, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 'AB Yeşil Mutabakatı'na uygun bir dönüşüm gündemine ihtiyacımız var' - Son Dakika Ekonomi


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