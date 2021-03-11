TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Türkiye Batı'nın bir parçasıdır, hem güvenlik hem de ekonomi açısından geçerlidir"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye AB ilişkilerine değinerek, "Türkiye ve AB hem ortak hem de müttefiktir. Türkiye yaklaşık 60 yıldır AB üyeliğini hedefliyor. Avrupa, Türkiye'nin doğu sınırlarında sona eriyor. Türkiye Batı'nın bir parçasıdır. Bu hem güvenlik hem de Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi açısından geçerlidir. Hem Türkiye hem de AB ekonomik entegrasyonda çok şey başardı" açıklamasında bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) tarafından düzenlenen, Türkiye- Avrupa Birliği İş Diyaloğu'na (TEBD), Avrupa Birliği (AB) Yeşil Anlaşması üzerine değerlendirmelerde bulunmak üzere katıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye-AB İş Diyaloğu toplantısında, Türkiye ile AB arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri ve gelecekte birlikte yapılabilecek projelere değindi.

"Türkiye Batı'nın bir parçasıdır, hem güvenlik hem de ekonomi açısından geçerlidir"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye ve AB'nin hem ortak hem de müttefik olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye yaklaşık 60 yıldır AB üyeliğini hedefliyor. Avrupa, Türkiye'nin doğu sınırlarında sona eriyor. Türkiye Batı'nın bir parçasıdır. Bu hem güvenlik hem de ekonomi açısından geçerlidir. Hem Türkiye hem de AB ekonomik entegrasyonda çok şey başardı. İş dünyası olarak, uzun süredir devam eden ortaklığımıza daha fazla konu eklemek bizim görevimizdir. AB, Türkiye'nin bir numaralı ihracat ortağıdır, Türkiye, AB'nin altıncı büyük ticaret ortağıdır. Geçmişte, AB ile Gümrük Birliği Türkiye'yi Güney Doğu Asya rekabetinden korudu. Türkiye'nin istihdam sağlamasına ve büyümeyi arttırmasına yardımcı oldu. AB ile yakın ekonomik temaslar Türkiye'yi dinamik, endüstriyel, işleyen bir pazar ekonomisine dönüştürdü" açıklamasında bulundu.

"AB'nin Türkiye'ye doğrudan dış yatırımdaki payı yüzde 62'dir"

Şu anda Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 50'sinin AB'ye gittiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Ayrıca AB'nin Türkiye'ye doğrudan dış yatırımdaki payı yüzde 62'dir. Şimdi, AB mevcut üretim kapasitesini yeni düşük karbonlu teknolojilerle yenilemeye çalışıyor. Türkiye'nin de benzer bir hamle yapması gerekiyor. Bence yeşil anlaşma ve yeşil ekonomi hakkında konuşmanın zamanı geldi. Bunu, Türkiye'nin ekonomik büyümesi ve dönüşümü için yeni bir model olarak görüyoruz. İkili ticaret ve doğrudan yatırımların yanı sıra Avrupa değer zincirleri de Türkiye'den geçiyor. Bu nedenle Türkiye'nin AB Yeşil Anlaşma girişimine uygun bir yeşil dönüşüm gündemine ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin ekonomik ve sosyal dönüşümünün devamı genel olarak Avrupa güvenliği ve özellikle enerji güvenliği açısından iyidir"

Türkiye ile AB'nin yeşil dönüşüm gündeminin pahalı bir süreç olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, "Bu nedenle, AB'nin bu süreci desteklemek için mali yardım sağlamasının yararlı olacağına inanıyoruz. AB de bu adımdan yararlanacaktır. Çünkü Covid-19 sonrası dünyada, halihazırda Türkiye'de faaliyet gösteren Avrupa değer zincirleri ya da potansiyel olanlar, Türkiye'de yeşil bir dönüşüm programı görmek isteyeceklerdir. Bu nedenle, enerji geçişi ve verimliliği, dijital dönüşüm ve AB'nin Yeşil Anlaşması ile çalışan akıllı, sürdürülebilir şehirler de dahil olmak üzere bir yeşil dönüşüm programı şart görünüyor. Türkiye'nin ekonomik ve sosyal dönüşümünün devamı genel olarak Avrupa güvenliği ve özellikle enerji güvenliği açısından iyidir. Karşılıklı yarar sağlayan bir yeşil dönüşüm gündemi, AB ile Türkiye arasında yeni bir olumlu gündem maddesi olarak görünüyor. İronik bir şekilde, Covid-19 AB ile Türkiye arasında olumlu bir gündem için yeni umutlar ortaya çıkarıyor" ifadelerine yer verdi. - ANKARA