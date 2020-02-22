TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğu, Türkiye'nin yerli otomobiline ilişkin verdikleri sözü tuttuklarını belirterek, "Buradaki esas ana amaç Türkiye'nin bir arabası olsun diye değil, esas Türkiye'deki teknolojik değişime dünyayla aynı zamanda yarışa başlamış olacak" dedi.



Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen Büyüyen ve Gelişen Afyonkarahisar Ödül Töreni gerçekleştirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğu'nun katılımıyla gerçekleşen törene, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Mehmet Taytak, Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Ticaret Odası Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler ve iş adamları katıldı.



"Alacak sigortasıyla 1 liranız bile batmayacak"



Ödül töreni öncesi bir konuşma yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğu, alacak sigortasıyla artık bir liranın dahi batmayacağını söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Bugün Almanya'da bir iş yeriniz olsa 6 ay vadeli bir mal sattınız; 1 lira paranız batmaz. Niye? Sigorta devreye girer. Aynı kasko sigorta gibi. Ama Türkiye'de sermaye bol ya alacak sigortası yoktur. Yabancılar yapıyordu, Türk'ü yoktu. Yabancılarda büyük müesseselere yapıyorlardı. Üyelerimizin yüzde 99'u KOBİ bizim. Buna da Hazine ve Maliye Bakanımıza anlattık. Dedik ki; Türkiye'de alacak sigortası sisteminin kurulması lazım. Yabancılar zaten bize yapmıyorlardı da büyük firmalara yapıyorlardı. Orayı da artık bıraktılar, terk ettiler gittiler. Alacak sigortası devreye girdi şimdi. Aynı arabayı çarptığın zaman sigorta ettirdiğin gibi sigorta yaptırırsan bedelini alıyorsun. Şimdi vadeli mal sattım, paramı alamadım demeyeceksin. Sigorta yaptır, alacağının yüzde 9o'ını al. Ben bunu 6 aydır anlatıyorum" dedi.



"Artık otomobil otomobil olmaktan çıktı"



Yerli otomobille ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdikleri sözü yerine getirdiklerini belirten Hisarcıklıoğu, artım otomobilin otomobil olmaktan çıktığını belirterek her şeyi bilgisayar üzerinde giden bir araç olduğunu kaydetti. Hisarcıklıoğlu, "Verdiğimiz sözü yerine getirdik. Biz 2017'de Sayın Cumhurbaşkanı bize bunu 'hadi bakalım bunu siz yapın' dedi. Ben Türk iş dünyasına güvenerek, yani sizlere güvenerek bu sözü verdik. 27 Aralık'ta da ilk lansmanını yaptık. İnşallah yakında bunun temeli Bursa İnegöl'de atılacak. Buradaki esas ana amaç Türkiye'nin bir arabası olsun diye değil, esas Türkiye'deki teknolojik değişime dünyayla aynı zamanda yarışa başlamış oluyoruz. İnşallah 2022'dede ilk araba çıkacak. Bu özellikle bütün bakanlıklara ve uluslararası çalışma gruplarına göre aktığımız zaman Türkiye'nin otomobilinin Türkiye'ye kazandıracağına baktığımız zaman; 20 bin ilave istihdam 7,5 milyar dolar daha az cari açık, 50 milyar dolar milli gelire katkı sağlamış olacak. İş otomobil değil artık, otomobil otomobil olmaktan çıktı. Her şeyi bilgisayar üzerinde giden bir araç. Dünya buna dönüyor. Nasıl cep telefonları önce sadece cep telefonuydu, şimdi artık her şeyi oradan kumanda edebiliyorsunuz; araç ta o noktaya geliyor" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR