Son Dakika Haberleri: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye'nin gündemi artık ekonomi olmalı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye'nin gündemi artık ekonomi olmalı

1 saat önce

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Seçimler artık geride kaldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye'nin gündemi artık ekonomi olmalı, System.String[]
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Seçimler artık geride kaldı. Bundan sonra Türkiye'nin ilk gündem maddesi ekonomi olmalı. Bu dönemi, kesintisiz bir icraat dönemine çevirmeliyiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:21 

Ekonomi, Türkiye, Ekonomi
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