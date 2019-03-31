TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye'nin gündemi artık ekonomi olmalı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Seçimler artık geride kaldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Seçimler artık geride kaldı. Bundan sonra Türkiye'nin ilk gündem maddesi ekonomi olmalı. Bu dönemi, kesintisiz bir icraat dönemine çevirmeliyiz." dedi.

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