TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye'nin temelleri sağlam
1 saat önce
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Türk özel sektörü olarak diyoruz ki, Türkiye bu tümseği aşacak, yolumuza devam edip daha hızlı gideceğiz.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Türk özel sektörü olarak diyoruz ki, Türkiye bu tümseği aşacak, yolumuza devam edip daha hızlı gideceğiz. Türkiye'nin temelleri sağlam, hepimiz Türkiye için varız" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:25
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