Son Dakika Haberleri: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye'nin temelleri sağlam

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye'nin temelleri sağlam

1 saat önce

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Türk özel sektörü olarak diyoruz ki, Türkiye bu tümseği aşacak, yolumuza devam edip daha hızlı gideceğiz.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye'nin temelleri sağlam, System.String[]
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Türk özel sektörü olarak diyoruz ki, Türkiye bu tümseği aşacak, yolumuza devam edip daha hızlı gideceğiz. Türkiye'nin temelleri sağlam, hepimiz Türkiye için varız" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:25 

Ekonomi
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