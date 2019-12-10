Son Dakika Haberleri: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, Akşener'i ziyaret etti
Son Dakika Güncel TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, Akşener'i ziyaret etti - Son Dakika

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, Akşener'i ziyaret etti

6 saat önce

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyetin salona gelişi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelişi Kabulden görüntüler ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel merkezde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyetin salona gelişi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelişi

Kabulden görüntüler ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel merkezde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, Akşener'i ziyaret etti

Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:29 Kaynak: AA
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