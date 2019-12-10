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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, Akşener'i ziyaret etti
6 saat önce
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyetin salona gelişi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelişi Kabulden görüntüler ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel merkezde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:29 Kaynak: AA
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyetin salona gelişi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelişi
Kabulden görüntüler ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel merkezde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.
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