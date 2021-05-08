TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan "Anneler Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Annelerimizin oda ve borsa camiamıza, iş dünyamıza kattıklarından büyük bir sevinç duymaktayım." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, "Anneler Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, annelerin hünerli ve girişimci elleriyle iş dünyasında da üretimin ve bereketin adı olduğunu bildirdi.

"Girişimci annelerimiz, genç kızlarımız için bu alanda da en güzel rol modeldir." değerlendirmesinde bulunan Hisarcıklıoğlu, çocuklarıyla beraber toplumun da geleceğini şekillendiren annelerin aslında en büyük öğretmen olduğunu vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, ???????şunları kaydetti:

"Anne olmak demek, bir fidanı her gün sevgiyle sulamak, bir ömrü onun gelişimi için harcamak demektir. İnanıyorum ki yeryüzündeki en güçlü ve en saf sevgi annelerin kalbindedir. Kadınlar, annelik gibi kutsal bir değerin yanında, iş dünyasında da büyük başarılara imza atmaktalar. Doğrusu hem şahsım hem iş dünyamız adına, annelerimizin oda ve borsa camiamıza, iş dünyamıza kattıklarından büyük bir sevinç duymaktayım. Genç kızlarımızın da bu başarılara özenmesi geleceğe dair umutlarımızı büyütmekte. Türk iş dünyası adına hepimizin baş tacı bütün annelerimizi kutluyor, saygıyla selamlıyor, kaybettiğimiz annelerimizi de rahmetle ve minnetle anıyorum."