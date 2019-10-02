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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: YÖREX Türkiye’nin markası

58 dakika önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde bu yıl 10'uncusu 23-27 Ekim tarihlerinde ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'e destek verdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: YÖREX Türkiye’nin markası, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde bu yıl 10'uncusu 23-27 Ekim tarihlerinde ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'e destek verdi.

Antalya, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:56 
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