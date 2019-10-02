TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: YÖREX Türkiye’nin markası
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde bu yıl 10'uncusu 23-27 Ekim tarihlerinde ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'e destek verdi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde bu yıl 10'uncusu 23-27 Ekim tarihlerinde ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'e destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:56
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