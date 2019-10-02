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Tobb başkanı hisarcıklıoğlu: yörex türkiye'nin markası

1 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde bu yıl 10'uncusu 23-27 Ekim tarihlerinde ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'e destek verdi.

Tobb başkanı hisarcıklıoğlu: yörex türkiye'nin markası, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde bu yıl 10'uncusu 23-27 Ekim tarihlerinde ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'e destek verdi. Hisarcıklıoğlu, YÖREX'in Türkiye'nin markası haline geldiğini belirterek, "Antalya Ticaret Borsamız bu fikri geliştirdi, ulusal bir marka haline getirdi" dedi.

12 bin yıllık geçmişiyle onlarca medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu'nun binlerce yöresel ürünü barındırdığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Bu değerlerimizi tanıtıp pazarlayamazsak, ekonomiye kazandıramazsak hiçbir kıymeti yok. Artık insanlar yerel ve doğal ürünleri tercih ediyor. Bunun için de daha fazla para ödüyorlar. İşte YÖREX bize bu imkanı sunuyor. Üreticimize ve müteşebbisimize yeni fırsatlar açıyor" dedi.

Hisarcıklıoğlu, "Düzenlendiği ilk yıl 42 ilin katılımıyla gerçekleşen YÖREX, geçen yıl 72 ili bir araya getirdi. 10'uncu yılında ise YÖREX'e tüm illerin katılımının yanı sıra ziyaretçi sayında da rekor bekleniyor. YÖREX Anadolu'nun ruhu, kimliği, tüm renklerini bir araya getiren büyük bir organizasyon. 10 bin metrekare alanda Türkiye'nin doğusundan batısına kuzeyinden güneyine gelen katılımcılar, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yan yana duruyor. Ben de her yıl katılarak burada Türkiye turu yapıyorum. Her defasında nasıl daha fazla büyüdüğünü, daha fazla nasıl geliştiğine de bizzat şahitlik ediyorum" dedi ve ayrıca üreticilerle perakendecileri bir araya getirerek yerel ürünlerin ülke çapında pazarlanmasına ve satılmasına yardımcı olduklarını, bu noktada organizasyona tüm kamu kurumlarının da destek olmalarını beklediklerini belirtti.

YÖREX'in cesaret gerektiren bir girişim olduğunu da ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Antalya cesaret gösterdi ve bu işe sahip çıktı. Anadolu'nun binlerce yıllık birikimini Antalya'da buluşturmayı başardı. Bu müthiş vizyonu gösteren ve her sene bu organizasyonu daha da geliştirip büyüten Antalya Ticaret Borsamız Başkanı Sayın Ali Çandır'la iftihar ediyor, kendisini, ekibini ve tüm emeği geçenleri yürekten tebrik ediyorum" dedi. (Fotoğraflı)

Antalya, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:44 Kaynak: DHA
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