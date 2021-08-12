TOBB Başkanı Hisarcıkloğlu'ndan KTO üyeleri ile buluştu

TOBB Başkanı Rıfat Hisacıklıoğlu Kocaeli programı kapsamında Körfez Ticaret Odası'na ziyaret gerçekleştirerek oda üyeleri ile bir araya geldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Kocaeli programı kapsamında Körfez Ticaret Odası'na ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Marmara bölgesi oda borsa başkanları da katılırken Ziyarette KTO yönetim kurulu, meclis, komiteler, kadın ve genç girişimciler, yüksek istişare ve ihracat kurulları ile disiplin kurulu üyeleri hazır bulundu. Açılış ve selamlama konuşmalarının ardından istişare toplantısına geçildi.

Körfez Ticaret Odası kadın girişimciler kurulu üyelerinin çalışmalarını birebir takip ettiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu kurul üyeleri Fatoş Durak, Ayşe Hacet Aşar, Hazel Uzun ve Ebru Korkmaz'a istişare toplantısında teşekkür etti. Hisarcıklıoğlu, "365 oda borsamız içinde en aktif kadın girişimciler kurulundan biri sizlersiniz özellikle amigurimi bebek projenizi yakından takip ettim kadın girişimciliğine verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

İstişare toplantısında kadın girişimciler kurulu adına söz alan Ayşe Hacet Aşar Hisarcıkloğlu'na proje detaylarını anlatarak projenin tamamen bir gönüllülük projesi olduğu hiçbir kar amacı taşımadan marketlerde satışlarının yapıldığını projenin tek amacının kadın girişimciliğinin arttırılması olduğunu vurguladı. Program sonrası kurul üyeleri Hisarcıklıoğlu'na üretilen bebeklerden armağan etti.

Gerçekleştirilen istişare toplantısında oda organ üyeleri pek çok sorunu Hisarcıklıoğlu'na iletme fırsatı bulurken, TOBB başkanı iletilen her sorun ile yakından ilgilendiklerini dile getirdi. İstişare toplantısında dile getirilen konular arasında lojistik ile ilgili yaşanılan sorunlar, Adres değişikliği, şube açılışı, isim değişiklikleri, Merkez nakli gibi konularda harçların ve verginin çok fazla olduğu konusu, yapı denetim ve labratuvarlar sorunları yer aldı.

Ayrıca üretim maliyetlerindeki artışların sektörlere zararları, yemek fişi komisyon oranlarındaki artışların sektöre verdiği zararlar, eğitim sektörünün pandemide yaşadığı sıkıntılar, Tekstil ve mobilya ürünlerinin Kocaeli Gümrüklerinde ithalatının yapılmaması konuları Hisarcıklıoğlu'na iletildi. - KOCAELİ