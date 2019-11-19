TOBB Başkanı Hisarcıkoğlu: Milletlerin gücü girişimci gücüyle ölçülüyor (2)

İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen, 'İç Anadolu Bölgesi Oda-Borsa İstişare Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Hisarcıklıoğlu, Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat'tan girişimciler ve Organize Sanayi Bölgesi başkanlarıyla bir arada olduklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

"İçinde bulunduğumuz bu bölge, imkansızlıklar içinde imkansızı başaran insanların olduğu bir bölgedir. Geçmişte bu illerimizin durumunu hepiniz çok iyi bilirsiniz. Bugün geldiğimiz noktada bu iller; Türkiye'nin önemli tarih, kültür, tarım, hayvancılık, sanayi, turizm ve eğitim kentleri haline geldiler. İllerimizdeki bu dönüşüme öncülük eden oda, borsalarımıza teşekkür ediyorum. Şimdi illerimizi gelecek hedeflerine taşımak için çalışmak zorundayız, üyelerimize yol göstermek, önünü açmak zorundayız. Bunun için son dönemde sizlerin talepleriyle birçok düzenlemenin hayata geçmesini sağladık. Şimdi de istişare toplantımızda bunları ele alacağız."